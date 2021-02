La Iglesia inmatriculó 500 propiedades a lo largo de 15 años en el área metropolitana de A Coruña

Hasta medio millar de bienes registró por primera vez la Iglesia entre 1998 y 2015 en las comarcas de A Coruña y Betanzos gracias a una ley franquista y a la reforma posterior del Gobierno de Aznar. Para realizar estas inmatriculaciones era suficiente que la Diócesis asegurara que eran de su propiedad para que así quedase establecido.

Esas certificaciones eclesiásticas serían suficientes para demostrar la propiedad. Sin embargo, hay al menos 15 propiedades (la mayoría en Cesuras y Oza dos Ríos) con una certificación distinta y que, según el Gobierno, sería insuficiente para la demostración de la propiedad. Con un título diferente a la certificación de la Iglesia también constan en A Coruña el Complejo Parroquial de San Pedro de Mezonzo y los templos de San Andrés y San Nicolás.

Todas estas inmatriculaciones se han realizado al amparo de la legalidad, tal y como ha dejado claro el Gobierno. Sin embargo, con este ejercicio de transparencia se abre la puerta a posibles reclamaciones en caso de que haya conflicto en la titularidad.

No parece el caso de las propiedades situadas en A Coruña según declaraciones a Radio Coruña de la alcaldesa, Inés Rey. "No puede parecer el caso de otras ciudades como puede ser el caso de León o Santiago de Compostela, donde han sido miles las inmatriculaciones de fincas, inmuebles, terrenos , etc... No obstante se hará una revisión desde el área de patrimonio de la concejalía de urbanismo por si hubiera algo más que no constara en ningún documento pero no parece que sea el caso".

La gran mayoría de estos bienes son casas rectorales, ermitas, cementerios e iglesias, pero también hay muchos terrenos, fincas y montes que durante esos años han pasado a formar parte del patrimonio de la Iglesia con la única certificación de la propia institucion eclesiástica.

Arteixo, con 50 bienes, y Abengodo, con 60, son los dos concellos en donde más bienes inmatriculó la Iglesia a lo largo de 15 años. Les siguen en la lista Cambre, Carral, Culleredo y Aranga, con una treintena respectivamente, y Oleiros, Sada, Bergondo y Curtis con otra veintena en cada municipio.