Lucho: "Jugué con la nariz rota, elegí ser valiente"

El Depor estrenó portero el pasado domingo. El colombiano Lucho García confesó este jueves que su debut se produjo asumiendo además un riesgo. Tras ser baja la semana anterior ante el Coruxo tras haberse roto los huesos propios de la nariz, el cancerbero entrenó toda la semana con una máscara de protección y avisó a Rubén de la Barrera que no quería perderse la convocatoria ante el Guijuelo. El entrenador captó el mensaje y le dio la titularidad en Riazor. "Jugué con la nariz rota. Fue un riesgo que tomé yo. Hable con el míster y le dije que quería ir convocado. Si hacía falta yo jugaba sin la máscara. Yo elegí ser valiente. Si la tengo rota, que me la rompan otra vez por el equipo", asegura el joven portero.

Resta importancia a los problemas que puede acarrearle la lesión en el futuro y cree que está cerca de estar zanjada. Mientras, sigue entrenándose con máscara protectora y se prepara para dar continuidad a su titularidad el sábado en Ferrol. Para Lucho García, el trabajo ha sido lo que le ha llevado a la titularidad con el Deportivo en Liga. "Si me conformaba con ser suplente nunca llegaría a lo bueno que tengo ahora. Todo el mundo sabe lo que trabajé para esto. Cada lunes pensaba en entrenar para dar cosas diferentes al equipo", asegura.

Pensó en su familia

Tras conocer que sería titular ante el Guijuelo, el portero colombiano aseguró que su primer pensamiento fue en sus seres queridos. "Pensé en cada una de las personas que estaban ahí cuando estaba triste. Me acordaba de mi madre. Pensaba en mi pareja, en mi padre que cuando han visto que he podido sufrir me daba una palabra de aliento. Me acordé de muchas personas del staff. Me acordé de ellos por cada palabra que me dijeron y que necesitaba", desvela.

La otra cara de la moneda cuando se produce un cambio en la portería, que normalmente supone una larga estancia de suplencia para el perjudicado, está en Carlos Abad. El canario asume su nuevo rol a la sombra y Lucho García quiso acordarse también del ex del Tenerife: "Con Carlos la relación es muy buena. En la portería somos uno. Ahora me toca a mí y Dios quiera que me siga dando la oportunidad".

Rácing de Ferrol: el partido del año

Hablando del equipo y de sus opciones de luchar por el objetivo de principio de temporada, Lucho García tiene claro que todo dependerá de lo que hagan de inmediato. "El primer partido que tenemos es el de Ferrol. No es el tópico de partido a partido, verdaderamente es así. Tenemos que tener coraje, valentía y fe para que salgan las cosas bien. Y tenemos que empezar este fin de semana. ", explica. "La victoria de este fin de semana es crucial. Es el partido más importante del año. Nos va a afianzar. El míster se merece también otra victoria más para afianzar el trabajo de la semana. Conseguir la segunda victoria seguida nos va a ayudar muchísimo", finaliza.