Las lluvias mantienen activado el Plan Especial por Risco de Inundacións en el área metropolitana de A Coruña

La subida de los caudales en ríos de las cuencas de Galicia-Costa de todo el área metropolitana coruñesa mantiene activado el Plan Especial por Risco de Inundacións en una jornada con aviso amarillo por precipitaciones en parte de la provincia de A Coruña. Muy pendientes de Sada, operarios municipales están estos días haciendo una limpieza exhaustiva del río Maior, para evitar la inundación de la zona centro del municipio, y controlada está también la situación de momento en Cambre.

Su alcalde, Oscar García Patiño, asegura que el dispositivo de emergencias está activado y muy pendientes del río Mero que llega estos días con más caudal que nunca. El embalse de Cecebre ha abierto sus compuertas y está dejando salir más agua de la habitual como medida de prevención. Óscar García Patiño, en Hoy por Hoy A Coruña ha declarado que "abrieron más las compuertas para que llegado estas lluvias que se preevén, ya de cara al fin de semana no tengan que soltar demasiado y que no pueda inundarse. Donde es más grave, como siempre, es en la zona de O Caneiro y en esa zona tenemos además unas bombas de achique para cuando el río sube y no puede penetrar el agua que está fuera de las motas hacia el río las impulsamos mediante estas bombas".

El 112 no ha registrado incidencias destacadas durante estos días.