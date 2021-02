A Coruña sacará adelante las subvenciones con entidades sociales, ante duras críticas de la oposición

El Gobierno local de A Coruña ha remitido a los grupos de la oposición su propuesta de subvenciones a entidades sociales, culturales y deportivas de la ciudad. Son los convenios nominativos que tanto reclamaron PP, Marea y BNG desde principios de año debido a que las entidades llevan dos meses sin ayudas, debido a la prórroga de los presupuestos municipales de 2020. La propuesta socialista comprende una partida de 6 millones 300.000 euros de la que se verán beneficiadas, según el gobierno local, unas 204 asociaciones. 104 de ellas, las relativas al ámbito social y sanitario, verán incrementada su aportación en un 20% respecto al año pasado. José Manuel Lage, el conselleiro de Facenda, defiende que ahora se desbloquean las ayudas para las entidades que lo necesitan con más urgencia, pero que más adelante habrá nuevos convenios. "O que facemos neste primeiro momento é sacar adiante as axudas que son máis urxentes, tendo en conta que se necesita potenciar a emerxencia social, atender a persoas que teñen máis necesidade, o facemos a través de entidades como Cruz Roja, como Caritas, como Padre Rubinos e dende logo está aberta as posibilidades de valoración de outras entidades no futuro, todas as propostas que fan os grupos políticos van a ser tidas en conta e no modificativo que se faga a posteriori poderanse introducir novas propostas".

Unanimidad en la oposición en que ese documento debería haber sido consensuado y que llega tarde.

El PP advierte de que el aumento del presupuesto no es real y pide agilidad con el nuevo plan de reactivación. Rosa Gallego, portavoz. "A nosotros nos dan un documento cerrado que presumen de que incrementan las ayudas a las entidades sociales, pues no, no incrementan las ayudas en las entidades sociales porque lo que hacen es que, los convenios de toda la coorporación, unanimemente y concretamente nuestro grupo solicitó para el PRESCO, para Cáritas, para Cruz Roja, para Padre Rubinos, para Renacer, los incluye en el anexo de transferencias, eso no quiere decir que aumenten".

La Marea critica que no hayan sido consultados, a pesar de que los socialistas gobiernan en minoria y necesitan de apoyo. María García, portavoz. "O goberno local identifica como histórico un acto que debería ser de trámite, xa nos están facendo que cada xoves presente un fito histórico en A Coruña, o que é unha realidade é que o goberno non negocia, presenta una proposta pechada e empeza a ser xa o modus operandi e este goberno do diálogo que ten o diálogo como unha marca de marquetin en realidade despois non se senta a negociar cos grupos da oposición, aínda precisa do noso voto favorable no pleno".

El BNG también dice que llega tarde, al igual que el nuevo Presco, pero anuncia que votará a favor del modificativo en el pleno. Francisco Jorquera, portavoz. "Chega con retraso. O BNG, por resposabilidade porque entendemos a labor tan importante que fan estas entidades non vai a dificultar esta aprobación, pero cremos que é necesario abordar o antes posible unha nova modificación dos orzamentos para incrementar o recurso e incluir a máis entidades como é necesario tamén axilizar a aprobación do novo PRESCO, un proceso que tamén vai, por desgraza con moito retraso".

El gobierno local pretende que el documento salga adelante el próximo pleno extraordinario de la semana que viene. Las entidades beneficiadas son, entre otras, Cruz Roja, Padre Rubinos, Cáritas, ACCEM, Banco de Alimentos Rías Altas, Renacer y Fogar de Santa Lucía. Los fondos para programas sociales ascienden a unos 3 millones 800.000 euros, 600.000 euros más que el año pasado. "La cifra más elevada de la historia", según fuentes de María Pita.