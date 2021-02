El BNG afirma que la ley de salud pública no mejorará la atención al paciente

El BNG ha vuelto a mostrar su rechazo a la reforma de la ley de salud de Galicia, cuya aprobación definitiva se prevé abordar la próxima semana en el pleno del Parlamento gallego. Considera que recorta derechos y libertades al tratar la pandemia como un problema de orden público sin reforzar el sistema sanitario.

Avia Veira, concelleira nacionalista en María Pita, ha denunciado que el Partido Popular tramita esta reforma normativa por la vía de urgencia para evitar el diálogo con las partes y los profesionales, limitando la posibilidad de debate y de llegar a acuerdos. "Unha ley de saúde que o contrario que quereríamos as galegas e os galegos, non trata de reverter os recortes continuados de estos 12 anos casi de goberno do señor Feijóo, simplemente pretende aumentar a capacidade de sanción para tratar esta pandemia e outros problemas de saúde pública que poida haber no noso país", expuso Veira.

Consideran que esta modificación legislativa pretende limitar y restringir derechos fundamentales de los gallegos sin que ni siquiera exista una "limitación temporal clara" para las medidas que se contemplan aplicar. El BNG ha criticado que tampoco se recoja ningún mecanismo de rendición de cuentas en lo que considera que supone la aplicación de un "estado de alarma semipermanente sin ningún tipo de control". "No busca mejorar la salud de los gallegos, no se recogen medidas destinadas a mejorar el sistema sanitario", ha incidido.