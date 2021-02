El Villarreal se llevó un punto de San Mamés que le devuelve a posición europea en la tabla tras aguantar el acoso del Athletic durante buena de un partido que abrió un gol de Gerard Moreno pasado el cuarto de hora e igualó definitivamente Alex Berenguer al filo del descanso (1-1).



Un empate feliz para el conjunto amarillo, que llegaba desgastado de partido de Europa League. Y que, además de frenar al rojiblanco sobre el campo, le ha detenido también en su intento de empezar a enfilar hacia los puestos europeos en una tabla clasificatoria en la que, no obstante, los de Marcelino García Toral ganan un puesto para colocarse décimos.



Al Athletic se le fue la victoria en un cabezazo, solo, de Iñaki Williams al borde del área pequeña que detuvo Sergio Asenjo, bien colocado, en el minuto 73.



El arranque del partido fue una pelea táctica entre Marcelino, que mandó a su equipo a presionar al campo rival, y Unai Emery, aunque el técnico guipuzcoano no se encontraba en el banquillo, en el que le relevaba Imanol Idiakez, porque estaba sancionado.



A esta intensidad que buscaban los locales respondían los visitantes tratando de impedir ritmo a un partido apenas tres días después de la victoria del jueves en Salzburgo en Liga Europa, como buscando no cansarse demasiado de inicio.



Ese actitud inicial apenas si les dio a los leones un par de fuertes disparos alejados de Raúl García y Unai López. Al navarro se le fue un pelín alto el disparo y al donostiarra le respondió, firme y bien colocado, Asenjo.



A la presión rojiblanca, además, le encontraron los amarillos un flanco débil. El del pasillo del lateral izquierdo, que aprovechó Pedraza con un par de arrancadas que dieron sendos sustos a la defensa bilbaína.



El segundo, morrocotudo. Ya que por ahí llegó el primer gol del encuentro. Un balón suelto al borde del área consecuencia de la conducción de Pedraza que Gerard alojó junto con un disparo seco desde la frontal que rozó Yeray para hacérselo más difícil a Simón. El decimocuarto gol liguero del delantero catalán.



Consiguió dormir el choque el Villarreal, superior hasta el descanso a pesar de algún centro sin peligro y una vaselina de Raúl que ofreció sus dificultades al meta visitante.



Pero cuando parecía que los jugadores se iban a ir con el 0-1 al descanso, la primera aparición de enjundia de Muniain acabó en el empate a uno. El capitán buscó en profundidad a Yuri, que centró sobre la posición en el primer palo de Williams. El ariete no llegó a rematar, pero si Berenguer casi sobre la línea para marcar el 1-1.



El sexto gol liguero del navarro, ya máximo goleador en esa liga de su equipo.



Como en la primera acción de peligro fue del Athletic, una cabalgada de De Marcos bien vista por Unai López en la que el hoy lateral no consiguió controlar bien el pase de su compañero ya casi ante un atento Asenjo.



Respondió de nuevo el Villarreal, otra vez en una incorporación de Pedraza, aunque esta vez sin balón. Se lo cedió Gerard, que le pasó entre tres rivales para que disparara un poco alto.



Empezó a arreciar el dominio del Athletic como la lluvia que cayo durante el partido, pero al principio poco más que córneres sacaban los rojiblancos.



Más tarde sí que gozó de ocasiones, aunque se encontró con Asenjo. Primero un buen disparo cruzado desde la frontal de Berenguer despejado por el meta palentino, que se mantuvo concentrado a un cabezazo muy centrado de Williams, solo al borde del área pequeña, a muy buen centro de Berenguer.



Un par de intentos de Raúl antes de ser sustituido y un cabezazo de Muniain, que pareció ser desequilibrado por Foyth, dieron paso a unos minutos finales que, tras los cambios, que el Villarreal logró equilibrar las cosas sin que ocurriese nada de enjundia.