La Generalitat no descarta abrir las terrazas de la hostelería la próxima semana

El president de la Generalitat, Ximo Puig, asegura que si continúan mejorando los datos sanitarios "lo lógico es que se flexibilicen las restricciones actuales". No descarta que a partir de la próxima semana puedan abrir las terrazas de los bares, aunque pide prudencia, porque no habrá "desescalada sin garantías".

El jueves se reúne la comisión Interdepartamental, donde la Generalitat analizará los datos de la pandemia. Ximo Puig ha señalado que hay "menos contagios y menos hospitalizaciones", aunque ha matizado que la flexibilización, si se produce, "debe ser prudente".

Cabe recordar, que las restricciones decretadas por el gobierno valenciano finalizan el 1 de marzo a las 23:59 horas, estas medidas implican el cierre de la hostelería, la clausura de los comercios a partir de las seis de la tarde y el cierre perimetral de los municipios de más de 50.000 habitantes, además del cierre perimetral de la Comunitat, que es una medida, que previsiblemente seguirá vigente hasta después de la Semana Santa.

Cuestionado por si una de las medidas que llevará a cabo la Generalitat será permitir la apertura de las terrazas de la hostelería a partir de la próxima semana, Puig ha manifestado que todavía "no hay decisiones tomadas", aunque ha matizado que los espacios al aire libre "han demostrado ser más seguros".

Puig ha precisado que las medidas que se van a tomar serán muy prudentes, porque la "posibilidad de una cuarta ola está ahí", por la existencia de la cepa británica, y eso podría complicar la desescalada, por lo que ha recalcado que no habrá "movilidad entre autonomías, si no hay garantías".