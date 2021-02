Sanitat no decidirá sobre el calendario escolar durante la semana de Magdalena

Sanitat no decidirá sobre si habrá o no clases durante la Magdalena, tras la suspensión de las fiestas fundacionales. Fuentes consultadas por Radio Castellón han señalado que solo pueden informar sobre la situación sanitaria, pero sin tomar una decisión al respecto, porque no tienen competencias.

A falta de menos de dos semanas, los padres y madres de alumnos de Castelló de la Plana, siguen con dudas sobre si podrán llevar a sus hijos a clases, durante la semana del 9 al 14 de marzo, cuando estaba previsto que se celebraran las fiestas de la Magdalena, que se aplazaron por la situación sanitaria.

De momento, prevalece la decisión del Consell Escolar Municipal, que es el órgano que decide sobre estas cuestiones, y hasta en tres ocasiones ha determinado que se mantenga el calendario escolar y que no haya clases durante la semana de la Magdalena. La Conselleria de Educación no modificará la decisión del Consell Escolar Municipal y solo cambiará de postura si Sanitat decreta que existe un riesgo sanitario importante.

El Ayuntamiento de Castelló ha anunciado que para facilitar la conciliación familiar pondrán a disposición 500 plazas en las escoletas, que sirven como guarderías.