Héctor: "Los culpables somos nosotros"

Tras el soplo de aire fresco de la victoria ante el Guijuelo, el batacazo de A Malata ha devuelto al Deportivo a la depresión. La sala de prensa se ha convertido de nuevo en ese lugar donde se repiten los tópicos de estas situaciones. Hablar mirándose a los ojos, pensar solo en el próximo rival, salir a morir en Riazor... los clásicos que no acaban de servir para revertir la angustiosa situación de los blanquiazules. Hoy le ha tocado al lateral Héctor Hernández pasar por el mal trago de explicar la pesadilla que vive la caseta.

El defensa compareció ante los micrófonos para confirmar una evidencia: el equipo está psicológicamente hecho añicos. "Veníamos de una victoria ante el Guijuelo que nos vino muy bien" afirmó, pero el bálsamo poco duró porque ante el primer golpe el equipo se fue a la lona frente al Racing. "Un gol nos hace mucho daño psicológicamente. Pero no ahora, durante todo el año, nos mina la moral, no hay capacidad de reacción. Nos hacen un gol y era todo cabezas gachas". Héctor Hernández ahondó en el problema mental. "Hemos entrado en una dinámica donde cualquier cosa nos hace daño, las cabezas no están al 100% centradas y tenemos que estar centrados en lo nuestro. No estamos bien, todos los sabemos, la afición es consciente... no queda otra que remar todos juntos. Hay que pensar en el Pontevedra". Una situación llamativa ya que en la plantilla coruñesa figuran jugadores veteranos y acostumbrados a soportar todo tipo de situaciones en el fútbol. "Los hay que hemos jugado en categorías superiores pero no sé qué decir, si nos puede la presión o qué... pero no damos con la tecla"

Tras el varapalo de Ferrol, el deportivismo ya piensa en evitar una catástrofe mayor y luchar por mantenerse en la tercera categoría del fútbol español. Para conseguirlo, Héctor recomienda no mirar la clasificación. "Nos va a hacer daño si la miramos. Solo debemos mirar el partido de Pontevedra, salir a morir porque la afición se lo merece"

El defensa quiso contextualizar el problema que vive el equipo en la actualidad enmarcándolo en una dinámica más prolongada. "El Deportivo vive en una dinámica de pesimismo desde años atrás". Pero ciñéndose al probelma de esta campaña, el exceso de confianza puede haber sido un factor que haya jugador en contra. "Desde el principio no fuimos conscientes de que estábamos en Segunda B. Quizás se pensó mucho en que la primera fase se pasaba con la gorra... y nos hemos dado cuenta que aquí cada domingo hay un partido. Nos hemos dado cuenta tarde"" manifestó el zaguero.

Al Deportivo tampoco le ha funcionado el cambio de entrenador, aunque Héctor Hernández no ha querido eludir la responsabilidad del vestuario en un momento crítico como el actual. El lateral ha dejado fuera del foco a los dos técnicos de la temporada y ha mirado hacia el propio vestuario para sentenciar: "No es momento de culpar ni al técnico, que está haciendo un trabajo excelente, ni a Fernando (Vázquez) y su cuerpo téncico. Son todo excusas. Los principales culpables somos nosostros, que salimos al campo. La culpa es nuestra y solo nuestra"

La falta de gol está suponiendo otro peso añadido a los males del equipo. Con ocho tantos a favor, solo cuatro equipo de la categoría han anotado menos que los herculinos. Para Héctor Hernández la falta de pólvora es un problema colectivo. "Al final con 8 goles mucho más no puedes hacer. Es culpa de todos, no de los delanteros. Llegamos más pero no estamos bien de cara a gol. En Ferrol tuvimos varias, no las metes y por desgracia nos metieron el gol... dinámica de lo que nos pasa todo el año... no hay fortuna de cara al gol."