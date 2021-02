El futuro del puerto: no a condonar la deuda, sí a un nuevo convenio para los muelles

Han pasado 18 años desde que las administraciones públicas acudieron a una cumbre similar a la que ha tenido lugar esta mañana en el Palacio Municipal de María Pita. En el encuentro de hoy en A Coruña han estado presentes los máximos responsables de Puertos del Estado y ADIF y representantes del Ministerio de Transportes, Autoridad Portuaria, Xunta, Diputación y la propia anfitriona, la alcaldesa Inés Rey. Todas las administraciones acudían con el compromiso de desbloquear los distintos asuntos que estaban sobre la mesa. Al término, las declaraciones de los responsables públicos han cabalgado entre la "ilusión", el "optimismo" y la "total decepción".

Urbanización de los muelles interiores

El futuro más inmediato tiene un plazo de seis meses, es el tiempo que se dan las administraciones para acordar un nuevo convenio que sustituya a los de 2004 y 2018. Para ello se constituirá una comisión de trabajo que elaborará dicho documento. Este convenio beberá de sus predecesores, pero con las nuevas aportaciones que tengan a bien incluir las administraciones públicas. Era el principal anuncio que ha dejado la anfitriona, la acaldesa Inés Rey.

Tren a Punta Langosteira

Al tiempo, el Gobierno central ha comunicado que se prorrogará el estudio de impacto ambiental del tren al puerto exterior. El Estado se compromete a buscar financiación europea para el desarrollo de esta infraestructura, sin embargo no hay un horizonte concreto para su ejecución y, en todo caso, la Unión Europea deberá refrendar que el puerto es una infraestructura viable desde el punto de vista "económico, social y medioambiental".

No juega a favor del puerto su propio desarrollo, su sobrecoste, y un lustro en el que las operaciones han caído un 25% al tiempo que en el conjunto portuario de España se ha ganado tráfico. Así lo ha recordado el presidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo Lobo, quien ha sido muy claro al respecto de la condonación de la deuda de la Autoridad Portuaria.

Condonación de la deuda

No habrá condonación, si bién se plantea una moratoria que podría ir más allá de 2030. Esa deuda de la Autoridad Portuaria, de 200 millones de euros (que coloca al ente en situación de quiebra, en palabras del presidente de la Diputación) se suma a las dificultades que tiene el puerto exterior para garantizar su viabilidad. "Cuando supe de la situación del puerto de A Coruña me asusté", llegó a manifestar el titular de Puertos del Estado.

No obstante, el presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, Martín Fernández Prado, ha hecho gala de su talante conciliador y de su determinación para garantizar futuro al puerto coruñés a pesar de las dificultades.

Valoraciones

Con esta situación, la Xunta de Galicia habla de una reunión "decepcionante" y "negativa". No ha dudado la Conselleira de Infraestructuras, Ethel Vázquez, en calificar así un encuentro del que considera que no ha salido ninguna "certeza". Vázquez ha retrotraído el compromiso de la Xunta al convenio de 2018, que no fue refrendado en su momento por el Concello.

Una visión de la Xunta que constrasta con la "ilusión" que destacaba al término del encuentro el presidente de la Diputación de A Coruña. Considera Valentín González Formoso que estos próximos seis meses deben servir a las administraciones para poner en orden "sus respectivos deberes".

Algo más de dos horas de reunión han servido a las adminsitraciones para poner en común su visión para el futuro de la fachada marítima coruñesa y de una de sus principales infraestructuras. No será el último encuentro en el que afrontar este "sueño de ciudad", como lo ha calificado Martín Fernández Prado.