Torreblanca alerta de falsos médicos que aseguran vacunar de coronavirus a personas mayores

El Ayuntamiento de Torreblanca ha alertado de visitas de dos "falsos médicos" que aseguran vacunar contra la covid en el domicilio de las personas de la tercera edad.



Según ha informado el consistorio local, "dado que no se tienen noticias de robos de dosis de vacunas, el objetivo de estos delincuentes es que las personas que puedan picar les abran las puertas para robarles".



Así, han asegurado que varios ancianos de Torreblanca han recibido la visita de dos falsos médicos que les anunciaban que les vacunarían en el domicilio, en lo que, según fuentes municipales, "ha resultado ser un nuevo timo".



El Ayuntamiento, que ha alertado a sus vecinos "para que no caigan en la trampa", ha explicado que este fraude consiste en que dos personas se ponen en contacto con ciudadanos de avanzada edad para ofrecerles la posibilidad de vacunarles en su domicilio contra la covid, circunstancia no contemplada por las autoridades sanitarias y municipales.



El consistorio local ha informado de que "todas las vacunaciones se realizarán en espacios públicos, como ya se utiliza el salón de Usos Múltiples de la localidad", así como que "en todos los casos la vacunación va a ser gratuita y dirigida por el centro de salud de Torreblanca".