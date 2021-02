Comienza la vacunación entre los profesores de A Coruña

Esta mañana ha comenzado la campaña de vacunación entre los profesores que imparten clase en el área sanitaria de A Coruña. Ya están siendo citados por sms para acudir al CHUAC, donde serán vacunados.

Esta situación está generando, según sindicatos y profesores, algunos problemas de organización en centros en los que han sido citados varios profesores para los que no hay sustitución durante las horas que estén ausentes. En otros trabajan para minimizar la afección.

Están siendo citados los profesores menores de 55 años. A estos se les administra la vacuna de AstraZeneca, que por debajo de los 55 años ha mostrado una efectividad entre en 70% y el 90%.

La vacuna de AstraZeneca no se inyecta a pacientes de franjas de edad superiores porque las autoridades sanitarias consideran que no se han hecho pruebas suficientes que respalden su efectividad, por lo que es preferible emplearla entre quienes sí está asegurada. Es, no obstante, una vacuna segura según el Ministerio de Sanidad.