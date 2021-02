Ciudadanos solicita un Consell Escolar Municipal urgente para pedir que la semana de la Magdalena sea lectiva

Ciudadanos pide la convocatoria de un Consell Escolar Municipal urgente para pedir que la semana de la Magdalena sea lectiva. 32.000 alumnos sigue sin saber, de forma definitiva, si podrán acudir a clase del 9 al 12 de marzo.

Hoy se ha celebrado el pleno ordinario del mes de febrero en el Ayuntamiento de Castellón, donde la polémica ha estado centrada en el debate sobre las clases en la semana de las fiestas de la Magdalena. A falta de menos de dos semanas, miles de familias todavía no saben si podrán llevar a sus hijos a clase. De momento, prevalece la decisión del Consell Escolar Municipal, que en tres ocasiones ha manifestado que no habrá clases, pero el consistorio ha pedido a la Generalitat que sea sensible con esta cuestión y que atienda a la situación sanitaria para que sí que se mantengan las clases.

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Castelló, Alejandro Marín-Buck, ha pedido a la alcaldesa, Amparo Marco, en el pleno de hoy que como máxima responsable exija al concejal de Educación, Francesc Mezquita, que convoque un Consell Escolar urgente para que la Magdalena sea lectiva.

La concejala del PP, María España, ha denunciado que la alcaldesa anunció el 15 de enero que la semana de Magdalena sería lectiva sin consultar al resto de administraciones y pide que responda a las necesidades de las familias.

La alcaldesa, Amparo Marco, ha señalado que hasta el momento solo se han dicho falsedades, porque ha advertido que nunca dijo sería festivo, sino que elevaría la propuesta y la consultaría al equipo de Gobierno.

De momento, el Ayuntamiento de Castelló ha anunciado que durante la semana de la Magdalena ofrecerán un servicio de 500 plazas en escoletes, que funcionarán como guarderías. Sin embargo, esta medida beneficiará a menos del 1 por ciento de los alumnos.

Por otra parte, en el pleno, el Partido Popular ha denunciado que el equipo de Gobierno ha rechazado una propuesta del PP para dotar de ayudas directas a las pymes y autónomos de la ciudad. Los populares han lamentado que el consistorio se niegue a suspender ayudas directas a los empresarios que tienen locales alquilados, así como a la supresión del sistema de sanciones por videovigilancia a los conductores que circulen por el centro de la ciudad.

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Castelló y concejal de Hacienda, David Donate, ha defendido en el pleno municipal la gestión responsable realizada por el gobierno municipal para hacer frente a la covid-19 y ayudar a paliar las consecuencias económicas generada por la pandemia.

Ha destacado que han puesto en marcha ayudas directas e indirectas para paliar los efectos sociales y económicos de la covid-19 en la ciudad, por valor de 11,5 millones de euros. Además, ha destacado que en la tasa de basuras se aplicará una bonificación equivalente al periodo de cierre de actividad de los sectores.