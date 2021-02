Raí: "Somos muy capaces y tenemos una gran oportunidad"

Con todos los equipos del grupo con los mismos partidos disputados, la clasificación ya deja una visión exacta de dónde están unos y otros a falta de tres jornadas para el final de la primera fase. Los blanquiazules están a cuatro puntos del play off y a dos de un primer descenso. El vértigo a una debacle se palpa en el ambiente. El duelo ante el Pontevedra de la próxima semana será clave para conocer si el desastre se acerca a la realidad o si el equipo es todavía capaz de reaccionar. “El partido de Pontevedra es una gran oportunidad”, señala el brasileño Raí.

Para el nuevo jugador del Deportivo, que se hizo con la titularidad indiscutible en cuanto aterrizó en A Coruña, “el equipo debe pensar en el partido del Pontevedra No tiene que pensar en objetivos ni en otra cosa más allá”. Apuesta claramente por los suyos y pide un nuevo voto de confianza a favor de los blanquiazules. Habla el pelotero de un “gran grupo tanto futbolístico como humano”, en el que asegura, hay jugadores “muy capaces. En la cabeza creemos que podemos. Tenemos suficiente capacidad”, reflexiona.

Levantar la cabeza con trabajo

La semana está siendo muy dura en todos los aspectos para los deportivistas. Atraviesa el club el peor momento de toda su historia y las miradas están puestas en el césped. Sin cambios ya en la plantilla, estos futbolistas son los que dejarán al Deportivo en una y otra categoría de cara al año que viene. Dónde acabe jugando el Depor puede marcar el futuro de la entidad. “Está complicado, pero para todos. Veo que está todo muy igualado. El que gane parece que está dentro y el que empate fuera, pero nosotros no tenemos eso en la cabeza. Tenemos que sacar ese partido ( Pontevedra)”, asegura Raí.

Cree el atacante brasileño que el Deportivo está mejorando en su juego y que sólo falta materializar las oportunidades que tiene. “Se está viendo en cada partido. Tenemos oportunidades”, explica. Sobre el bajón anímico que sufre el equipo cada vez que recibe un golpe, cree el jugador que “eso hay que trabajarlo duro en cada entrenamiento. Tenemos una oportunidad contra el Pontevedra. Si no está entrando ahora mismo tenemos que trabajar más y aún más”.

Sobre el peso del escudo del Deportivo y la responsabilidad de los jugadores, Raí opina que para él no es así. “Yo soy futbolista de la calle. Nunca había tenido una oportunidad de estar en un gran club como este y pretendo disfrutar al máximo. El día de mañana no sabes dónde estarás ni qué estarás haciendo. No hay presión, lo que hay es orgullo”, finaliza.