31ª jornada de movilizaciones de los trabajadores de residencias de mayores y centros de discapacitados

Por trigésimo primer día, los trabajadores de residencias de mayores y centros para personas con discapacidad se han movilizado para reclamar de la Consellería de Política Social un mejor trato laboral y la recuperación de derechos perdidos. Aseguran desde las organizaciones sindicales convocantes, CCOO y UGT, que hablamos de empleados que trabajan 365 días al año en turnos que "apenas permiten el descanso semanal".

Los trabajadores se han concentrado durante media hora esta mañana frente a los centros de trabajo para denunciar que durante estos años las plantillas se han ido reduciendo, las bajas por enfermedad no tienen sustitución o los turnos se modifican afectando al descanso de los trabajadores.

Carmen Botana representante de Comisiones Obreras declaraba que "este persoal a parte de trabllar os 365 dias do ano, non está traballando con papeis, están traballando co noso futuro que son os nenos, rapaces, están cuidando a nosos rapaces, as escolas infantiles, están cuidando da nosa xente que ten problemas de capacidade, están cuidando dos nosos anciáns nos centros de traballo".

Fuentes de la Xunta aseguran que, dadas las circunstancias, desde la Consellería de Política Social se están haciendo todos los esfuerzos posibles para mejorar la situación laboral de los trabajadores. Gonzalo Trenor, delegado. "Apreciamos y valoramos muchísimo el trabajo que han tenido a lo largo de estos meses en plena pandemia pero precisamente ahora estamos centrados en contener la pandemia y estas indicaciones que vienen de hace muchos años pues ya habrá tiempo de estudiarlas".

Los sindicatos reclaman que se recuperen los descansos adicionales de que disponían hasta 2012 dependiendo de los turnos en fin de semana. Las movilizaciones continuarán todos los jueves.