Mañana reabre la hostelería en las terrazas de A Coruña

Mañana la hostelería en el área sanitaria de A Coruña podrá empezar comenzar a servir en terraza, los negocios que la tengan, y a un 50%. Deben cerrar, no obstante, a las seis. Desde marzo de 2020, va a cumplirse un año, son los principales perjudicados por las medidas de restricción. Hay empresarios que ya han dicho adiós al negocio y otros denuncian que las ayudas no son suficientes. Una vez más alzan la voz para decir que lo que quieren es "trabajar".

Diego Lis, del restaurante La Teresa señala que "nosotros realmente no queremos ayudas, queremos trabajar, no queremos una tirita en una herida abierta, necesitamos que nos echen una mano de verdad porque no es solo salvar nuestros negocios, detrás de nuestros negocios hay muchos empleados que llevan muchos meses sin trabajar, hay unos propietarios, como es en mi caso, pues que tengo una familia, que tengo que pagar un alquiler, que tengo que pagar mis facturas y ningún negocio es rentable con cuatro mesas en la terraza en el mes de marzo en A Coruña por muy buen día que haga, cerrando a las seis".