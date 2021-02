ASHOCAS califica de "tomadura de pelo" las medidas de desescalada adoptadas por la Generalitat

La Asociación de Hosteleros de Castellón, ASHOCAS, ha calificado de tomadura de pelo las medidas de desescalada adoptadas por el Consell y considera que son un sector que no importa a la administración. ASHOCAS lamenta, además, que no se haya puesto en marcha el Plan Resistir y que el sector no haya recibido ni un solo euro.

Ashocas exigió la apertura al 100% de las terrazas mientras se garantizase los dos metros de separación, mesas de hasta seis personas, un 30% en interiores y la equiparación en horarios como el del comercio no esencial. Hoy, la asociación hostelera ha asegurado que no entienden los agravios comparativos entre sectores. El portavoz de ASHOCAS, Antonio Vives, asegura que muchos locales no tienen terraza y que muchos restaurantes grandes son el sustento de algunos municipios turísticos.

La entidad hostelera de la provincia de Castellón exige además a los ayuntamientos que activen el Plan Resistir ya que aseguran que no hay ningún hostelero que haya recibido un sólo euro.