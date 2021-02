Sindicatos de profesores piden que se mantenga festiva la semana de Magdalena

Los docentes de colegios e institutos de Castelló aseguran que, a pesar de la recomendación del president Ximo Puig de que en la semana de las fiestas de la Magdalena haya clases, no se ha publicado de manera oficial el cambio de esos días a lectivos y, por ello, no debe modificarse el calendario escolar. Es decir, por ahora, el alumnado de Castelló no acudirá a clase en la semana de la Magdalena.

La presidenta de la Junta de Personal Docente no Universitario de Castelló, Sonia Ibáñez, ha afirmado a esta emisora que el Diario Oficial de la Generalitat no ha publicado hoy la modificación del calendario escolar para convertir en lectivos los días en los que se hubiera celebrado la Magdalena. Asegura que sin esa modificación oficial, el calendario no se modifica y prevalece la decisión del Consell Escolar Municipal de Castelló, que decidió que esa semana el alumnado no acudiría a clase. Una polémica que no se cierra, a pesar de que queda menos de una semana para las vacaciones coincidentes con las fiestas fundacionales de Castelló.

La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de alumnos de Castellón, FAPA Castelló Penyagolosa, apunta que su postura es inamovible desde el principio y ellos apuestan porque la semana de Magdalena haya clases. Afirma que los criterios de sanidad y conciliación familiar deben prevalecer, aunque defienden que las palabras de Puig de recomendar que haya clase si no hay fiestas llegan tarde, cuando el debate ya se ha cerrado. Pep Albiol es el presidente de FAPA Castelló Penyagolosa.

La Generalitat ha recomendado a los municipios que los días de vacaciones asociados a fiestas que no se van a poder celebrar, como las Fallas de València o La Magdalena de Castellón, pasen a ser días lectivos, pues no tiene "mucho sentido" mantenerlos como festivos.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado que pedirá a los Ayuntamientos que los días festivos en el ámbito municipal sean considerados lectivos para no favorecer ningún tipo de celebración.