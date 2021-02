Necesidad acuciante de victoria para el Castellón y Las Palmas

El colista Castellón necesita un triunfo tras cuatro derrotas consecutivas para acercarse a la permanencia en un choque en el que se medirá con Las Palmas, situado en la zona media de la tabla, pero que con un triunfo se acercaría a la lucha por la promoción de ascenso a Primera División.



Mientras el Castellón tiene veintidós puntos, pero está a cuatro de la permanencia, el conjunto grancanario llega a Castalia con 35 y a seis de las sexta posición



Tras sus cuatro derrotas, el Castellón no se puede permitir más tropiezos, especialmente en casa, donde este año no se ha mostrado fuerte y donde ha perdido de forma consecutiva en sus dos últimos choques ante el Mirandés y el Fuenlabrada.



El técnico valenciano, Juan Carlos Garrido, mantendrá el bloque que la semana pasada jugó en Girona, con lo que Bodiger partirá de inicio en el centro del campo y César Díaz será la referencia en el ataque. La única duda es la de Marc Mateu, que podría regresar a la titularidad en detrimento de Arturo Molina, con lo que Josep Señé se mantendría en la línea de creación del juego.



Carlos Delgado y Jorge Fernández repetirán titularidad, con Iago Indias en el centro de la defensa y Javi Moyano en el lateral diestro, lo que haría que continuaran en la alineación dos de los tres refuerzos que ha realizado el CD Castellón en el mercado de invierno.



Son baja el esloveno Rene Khrin, así como Eneko Satrústegui, que sufren molestias musculares, mientras que Juanto Ortuño sigue á lesionado. El técnico podría recuperar a Álvaro campos como titular en la portería.



La UD Las Palmas tiene como premisa obtener la victoria en Castalia para volver a mirar a la parte alta de la clasificación, hacia los puestos de 'play-off' de ascenso, de los que le separan seis puntos.



El triunfo del pasado sábado ante el Cartagena (2-0) puso fin a una racha de tres derrotas consecutivas, y los amarillos confían en iniciar ahora un nuevo despegue en la tabla para dejar atrás la amenaza de los puestos de descenso, y volver a ilusionarse con estar entre los seis mejores.



Pepe Mel, entrenador del conjunto grancanario y otrora delantero del Castellón (a finales de los años 80), no podrá repetir alineación al tener que cumplir sanción el tinerfeño Maikel Mesa, autor del primer gol ante el Cartagena, de penalti, tras recibir la quinta tarjeta amarilla de la temporada en ese encuentro.



Para cubrir su ausencia en el flanco izquierdo del ataque, el técnico madrileño dispone de varias opciones, como situar a Aridai, Benito Ramírez o incluso a Jesé Rodríguez, quien celebraría con la titularidad sus 28 años recién cumplidos este viernes, después de tener sus primeros minutos el pasado sábado.



Otra posibilidad que podría manejar Mel es que el zurdo Pejiño, autor del segundo gol ante el Cartagena, juegue en su banda natural, y que por la zona derecha del centro del campo entre Fabio González.



-- Alineaciones probables:



Castellón: Álvaro Campos; Moyano, Víctor García, Iago Indias, Delgado; Bodiger, Señé; Jorge Fernández, Marc Mateu, Rubén Díez y César Díaz.



UD Las Palmas: Álex Domínguez; Ale Díez, Álex Suárez, Eric Curbelo, Dani Castellano; Pejiño, Javi Castellano, Sergio Ruiz, Aridai; Mujica y Araujo.



Árbitro: Sánchez López (comité murciano)



Estadio: Castalia



Hora: 20.30.