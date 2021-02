El Castellón sorprendió este sábado a Las Palmas y consiguió una contundente victoria por 4-0 con la que deja de ser colista y se acerca a dos puntos de la permanencia, mientras que los insulares se alejan el play off de ascenso.



Sorprendió el planteamiento inicial de Juan Carlos Garrido, que renunció a disponer de una referencia en el ataque y situó a César Díaz en un costado y dotó al centro del campo de mayor solidez con la presencia de seis futbolistas, lo que permitía a la UD Las Palmas disponer del balón, aunque en zonas defensivas, mientras que el Castellón se replegaba en su propia mitad de campo.



El partido se jugaba con poca velocidad y el cuadro de Pepe Mel no lograba superar la línea de presión local. Se encontraba cómodo el Castellón, que recurriría al balón parado para crear peligro.



Dispondría de la primera ocasión Iago Indias, pero su remate fue detenido por Álex Domínguez.



Y en el minuto 16 llegaría la primera jugada polémica. En un saque de banda de Marc Mateu al interior del área visitante, el VAR señalaba penalti por mano de Javi Castellano, en una jugada más que dudosa. El propio Marc Mateu ejecutaría la pena máxima para adelantar a los albinegros.



La idea con la que había salido al campo el Castellón se veía fortalecida por el resultado a favor, y más todavía por la expulsión tras las dos amarillas en apenas tres minutos, por sendas faltas, que veía el máximo goleador de Las Palmas, Sergio Araujo.



Los de Pepe Mel se quedaban con diez futbolistas en el minuto 26. En la primera mitad verían la tarjeta amarilla otros cinco jugadores.



Mel reducía riesgos en la reanudación al sacar del campo a Dani Castellano y a Mújica, que eran dos de los futbolistas amonestados.



Los visitantes continuaban con la posesión del balón y el Castellón esperaba en su campo, bien posicionado y sin conceder errores a la espera de que su rival cometiera alguna que pudiera aprovechar.



Y lo hizo Jorge Fernández en el minuto 57 cuando falló en la salida de balón Sergio Ruiz. El centrocampista albinegro se adentró en el área y disparó cruzado. El balón tocó en el poste y acabó en el fondo de las mallas en el segundo gol de la noche.



La respuesta de Mel fue meter en el partido a Jesé, que a los dos minutos dispuso de su primera oportunidad. Tras un error de Señé en la salida del balón, el futbolista canario disparó desde la frontal del área, aunque rechazó el peligro Whalley.



Pero el Castellón sentenciaría en una contra. Tras una buena combinación colectiva, Rubén abrió a la banda derecha, donde se internaba en el área Arturo para poner el balón en la frontal del área pequeña, donde el propio Rubén golpeó con el exterior de la pierna zurda para conseguir el tercer tanto local.



Dispondría de otra oportunidad Rubén, pero Álex Domínguez lo evitó tras no controlar correctamente el centrocampista, pero lo conseguiría en el minuto 80 con una jugada de combinación entre Rubén Díez y Marc Mateu que el máximo goleador del Castellón aprovechó para anotar el cuarto gol y el sexto en su cuenta particular esta temporada.



En los instantes finales Gálvez cometería penalti sobre Ale Díez. El meta del CD Castellón, Óscar Whalley, evitó el tanto rechazando el disparo del propio defensor isleño.