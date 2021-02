El Villarreal se agarra al efecto Gerard para superar al líder y volver a ganar en Liga

Golpeado por el Chelsea y acechado por el Real Madrid, el Barcelona y el Sevilla, el actual bajón del Atlético de Madrid repone el debate del liderato, mientras decae a tres su colchón de puntos y visita al titubeante Villarreal, al que sólo ha ganado fuera dos veces en la era Simeone.



No vence allí desde el 0-1 de 2015, con un gol de Fernando Torres. Desde entonces, ha jugado cinco veces más el estadio de La Cerámica con tres derrotas y dos empates; otro motivo para la alerta este domingo del bloque madrileño, inaccesible en la cima en las últimas doce jornadas, pero, de pronto, bajo una duda razonable.



Perceptible hace más tiempo, cuando su pegada solapó el descubrimiento de una inseguridad defensiva desconocida en todo el recorrido del técnico en el Atlético, contra el Cádiz (2-4), el Eibar (1-2) o el Alavés (1-2), en cuanto su eficacia ha bajado -también la de Luis Suárez, cuatro partidos sin marcar, cuando venía de 11 goles en 9 jornadas- ha decaído su ritmo de puntos, imponente antes, pero aún relevante ahora: ha sumado 55 de los 69 disputados.



Pero en las últimas cuatro citas ha cedido la misma cantidad de puntos -siete- que en las 19 anteriores. Ha perdido el equilibrio que antes lo hacía inabordable en apariencia. Ni concedía atrás ni perdonaba arriba. Ahora es todo lo contrario. Su vulnerabilidad es evidente (10 goles en contra en las últimas 7 jornadas) y su poder goleador es decreciente: en sus dos choques con el Levante propuso 42 remates, de los que nada más transformó uno en gol. De Llorente.



Contra el Chelsea no tiró ni una sola ocasión entre los tres palos. No ayuda en nada al Atlético el naufragio del martes en la Liga de Campeones, por el marcador (0-1), pero sobre todo por el regreso al pasado más conservador de Simeone. No es una reacción nueva ante los momentos de dificultad. Cuando los siente, suele recurrir a la defensa como el principio de todo, el más fiable, el prioritario, para obtener lo más importante: resultados.



El momento también alerta al Villarreal, que acumula seis jornadas sin ganar en la Liga, ha caído a la sexta posición y ve cómo sus perseguidores se acercan y ponen en peligro su plaza europea.



El equipo de Unai Emery ha recuperado sensaciones tras superar la eliminatoria europea y clasificarse para los octavos de final de la Liga Europa, aunque el equipo sigue con dudas y con una sensación de no estar fino.



La acumulación de partidos para el bloque titular, suman varios partidos jugando casi los mismos, hace pensar que deberían haber variaciones en ese once, aunque el técnico asegura que no está pensando en rotaciones, ya que considera que este es un momento clave de la temporada.



En el capítulo de lesiones, el equipo sigue sin poder contar con Mario Gaspar y Francis Coquelin por sus lesiones, mientras que Iborra y Alberto Moreno siguen su plan de recuperación de sus lesiones de rodilla. Es duda el lateral Rubén Peña, que se ha perdido los dos últimos partidos por unas molestias no determinadas.



La buena noticia para el técnico es que en estas semanas ha podido contar con jugadores que no venían jugando por diversas molestias, como son los casos de Yeremi Pino, Samu Chukwueze o Étienne Capoue, que ya las han superado de forma definitiva.



En el Atlético, Simeone recurrirá de nuevo al 5-3-2. La recuperación de Sime Vrsaljko en el lateral derecho repondrá a Marcos Llorente en posiciones más acordes para él y más beneficiosas para el equipo, en el interior, mientras que la baja de Yannick Carrasco en el izquierdo supondrá otra oportunidad para Renan Lodi.



No habrá aparentemente sitio en el once para Saúl Ñíguez. La duda está en si lo habrá para Joao Félix. Entre el portugués y Ángel Correa surgirá el compañero de Luis Suárez, apercibido de sanción para el derbi: si ve una amarilla no jugará contra el Real Madrid.



Koke Resurrección y Thomas Lemar completarán el medio del campo, mientras que Stefan Savic, Felipe Monteiro y Mario Hermoso ocuparán el centro de la defensa, donde sigue de baja José María Giménez. El uruguayo es una de las tres ausencias que aún sufre el Atlético, junto a Kieran Trippier y Yannick Carrasco. Héctor Herrera volverá a la convocatoria después de cinco choques fuera por la covid-19.