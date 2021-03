El Ayuntamiento confirma que no habrá clases durante la Magdalena con solo cuatro días de margen

El Ayuntamiento de Castelló ha confirmado que se mantiene la semana de las fiestas de la Magdalena como no lectiva y por lo tanto los 32.000 escolares de la ciudad no tendrán clase del 8 al 12 de marzo, tal y como estaba previsto en el calendario escolar aprobado el 8 de julio por el Consell Escolar. Una decisión que el consistorio ha tomado con un margen de solo cuatro días.

El pasado 14 de enero, el Ayuntamiento anunció la suspensión de la Magdalena, en base a la situación sanitaria. El 20 de enero, el Consell Escolar Municipal se reunió por tercera vez para decidir que no habría clases durante esa semana y que se mantenía el calendario escolar. Una votación que salió adelante por 13 votos a favor y 11 en contra, y que contó con el respaldo de dos concejales del equipo de Gobierno, Francesc Mezquita, de Compromís, y Jorge Ribes, del PSPV.

Tras la decisión del Consell Escolar Municipal, la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, pidió al president de la Generalitat, Ximo Puig, a principios del mes de febrero, que el gobierno valenciano se pronunciara, porque al no haber clases implicaría que los menores estarían en la calle o con los abuelos, con lo que podría suponer para contener la propagación del virus.

El 17 de febrero, el conseller de Educación, Vicent Marzà, aseguró en Castelló que la decisión del Consell Escolar Municipal, prevalecía, y explicó que había "debate porque hay una epidemia mundial, han de tener en cuenta el criterio sanitario, que se sumará al resto de criterios, para decidir sobre el calendario escolar".

Finalmente, el 25 de febrero, el president de la Generalitat, Ximo Puig, se pronunció al respecto y aseguró que no parece que tenga "demasiado sentido que si no hay fiestas, que se acumulen días de fiestas lectiva, y que no debería haber cada elemento que de alguna manera pudiera generar una atmósfera en torno a la no fiesta, que acabe siendo fiesta y que acabe produciendo más contagios".

Tras las declaraciones de Ximo Puig, el Ayuntamiento de Castelló anunció el pasado viernes la convocatoria de un Consell Escolar Municipal urgente para el lunes, 1 de marzo, para que decidiera por cuarta vez sobre el calendario escolar, tras la suspensión de las fiestas de la Magdalena. Los miembros del Consell Escolar se negaron a votar sobre esta cuestión por mayoría, con 14 votos a favor, 5 abstenciones y 6 en contra, por lo que decidieron mantener como festiva la semana de la Magdalena en los colegios e institutos.



El Ayuntamiento había trasladado al Consell Escolar la propuesta de que la semana de Magdalena fuera lectiva, en concordancia con lo aconsejado por el gobierno valenciano, pero finalmente rechazaron la urgencia de la convocatoria y no se llegó a votar la propuesta.



Hoy, el consistorio ha asegurado que respeta la postura del Consell Escolar Municipal que, "según lo indicado por Generalitat, es el órgano que debe decidir sobre el calendario lectivo" y por tanto, el calendario escolar vigente es el aprobado el 8 de julio de 2020 por el Consejo Escolar, que establece esta semana como no lectiva y contempla el 8 de marzo como festivo local.



El Ayuntamiento ha asegurado que no se contempla la convocatoria de un nuevo Consell Escolar y dada la situación ofrecerá alternativas para la conciliación mediante "escoletes municipales y otras actividades extraescolares" para las que se abrirá inscripción este miércoles, a solo tres días para el comienzo del calendario festivo.



Las mismas fuentes han señalado que desde el pasado mes de enero, a raíz de la suspensión de las fiestas, el Gobierno municipal "ha hecho todo cuanto está en su mano conforme a las herramientas legales y competenciales de las que dispone, y ha actuado en base al interés general de la ciudadanía y la protección de la salud".



Así, el consistorio ha indicado que "seguirá velando por el cumplimiento de las medidas sanitarias establecidas" y ha pedido a la ciudadanía "colaboración y responsabilidad para evitar que se produzcan situaciones de riesgo sanitario en la semana de la 'no' Magdalena y se registre un repunte de contagios".



Para ello se pondrá en marcha un dispositivo especial de seguridad en coordinación con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.



Por último, el consistorio ha mostrado su deseo de manifestar su "reconocimiento y su agradecimiento a la comunidad educativa por el esfuerzo y la labor realizada durante estos duros meses de pandemia".