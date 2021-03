Valencia mira al descenso y Villarreal a Europa en un duelo en horas bajas

El Valencia y el Villarreal se medirán este viernes en Mestalla en un duelo autonómico que ambos afrontan en horas bajas pero con una importante diferencia pues los locales no consiguen dejar atrás el fantasma del descenso mientras que los visitantes pelean por no caer de la lucha por los puestos europeos.



El equipo de Javi Gracia afronta este duelo de la vigésimo sexta jornada de la Liga con la esperanza de estirar su buena racha en Mestalla, donde lleva cuatro choques invicto y donde ha ganado sus dos últimos encuentros manteniendo además la portería a cero.



Pero el Valencia también llega a esta cita tras sufrir una nueva decepción como visitante. En su último partido cayó por 3-0 en el campo del Getafe con una imagen tan mala como la que dio en el campo del Real Madrid un par de jornadas antes.



Esas malas sensaciones han marcado la semana en Paterna aunque la convulsión social que ha rodeado al club en los últimos días ha alejado el foco de la ciudad deportiva.



Su colchón respecto a los puestos de descensos es de cinco puntos así que no corre peligro de caer a esa zona ni aunque pierda pero no sumar le podría dejar en una situación muy complicada de nuevo.



El peligro que pueda correr o no el técnico Javi Gracia es una incógnita dada la inescrutable política deportiva de Peter Lim, máximo accionista del club, y más aún con la posibilidad de que la gestión deportiva de la entidad cambie de responsables próximamente.



Se espera que el técnico dé continuidad a Jasper Cillessen bajo los palos y la expulsión de Mouctar Diahkaby en el Coliseum Alfonso Pérez parece que llevará a Javi Gracia a recuperar a Hugo Guillamón para el centro de la defensa como pareja de Gabriel Paulista. El canterano parte con más opciones que Francisco Rais ‘Ferro’ o que Eliaquim Mangala.



Salvo cambio de sistema, algo que no se descarta del todo, parece que Carlos Soler y Uros Racic seguirán en el centro el campo aunque su flojo encuentro en Getafe pueda dar alguna opción a que el uruguayo Christian Oliva entre en el once inicial.



Daniel Wass y Yunus Musah se jugarán un puesto en la banda derecha, con ventaja para el danés, mientras que en la izquierda Gracia tendrá que elegir entre recuperar a Gonçalo Guedes, al que no ha recurrido en los últimos choques tras su mal redimiento, o al trabajador Álex Blanco, como hizo contra el Celta. En ataque, Kang In Lee y Maxi Gómez parecen fijos.



Además de Diakhaby, son baja Cristiano Piccini, en proceso de puesta a punto físico, y el lesionado Denis Cheryshev.



El Villarreal llega a este duelo en una de sus peores rachas de las últimas temporadas, acumulando ya siete jornadas ligueras sin ganar, un registro que es el peor en la carrera como entrenador de Unai Emery, que nunca había estado en la liga siete jornadas seguidas sin ganar.



El equipo castellonense ha perdido la plaza europea, por lo que debe reaccionar ya para no perder esa estela de las plazas de Europa League.



La buena noticia es la recuperación del delantero Paco Alcácer, que no pudo jugar por unas molestias musculares la semana pasada, pero ya está recuperado para este encuentro. A ello se suma el buen momento del extremo nigeriano Samu Chukwueze, recuperado de sus molestias de pubis y uno de los mejores jugadores de la jornada pasada.



Además, el técnico ya puede contar con Mario Gaspar aunque todavía no con el otro lateral derecho, Rubén Peña que se mantiene en la lista de lesionados junto a Alberto Moreno y Vicente Iborra -ambos de larga duracióon.-; y Francis Coquelin, que sigue recuperándose de sus problemas en el tobillo.



Alineaciones probables



Valencia: Cillessen; Correia, Paulista, Guillamón, Gayà; Wass, Soler, Racic, Blanco; Kang In y Maxi.



Villarreal: Asenjo, Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Capoue, Trigueros, Parejo; Gerard, Moi Gómez, Alcácer o Samu Chukwueze



Árbitro: Xavier Estrada Fernández (C. Catalán). VAR: Jesús Gil Manzano (C. Extremeño)



Estadio: Mestalla



Horario: 21.00 horas.



--------------------------------------------------



Clasificación: Valencia CF 14º (27 puntos) Villarreal 7º (37 puntos)



La clave: La gestión de la presión de dos equipos en problemas



El dato: El Villarreal acumula siete jornadas seguidas sin ganar en la Liga.



La frase:



Gracia.: "La importancia de este rival son los puntos que hay en juego"



Emery: "es un partido importante para la clasificación"



El entorno: La ‘guerra’ del Valencia con la Generalitat y la posible llegada del Príncipe de Johor como gestor deportivo han marcado otra semana convulsa en el Valencia.