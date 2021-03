Vecinos sin agua para tirarse a la piscina

Veinte años después seguimos a vueltas con la piscina del polideportivo de O Castrillón. Ni agua, ni equipamientos, es lo que denuncian los vecinos tras conocer la obra casi terminada en el mes de noviembre, en una visita de la alcaldesa de A Coruña.

Ramiro Otero, presidente de la asociación de vecinos O Castrillón-Urbanización Soto-IAR, dice que ya han requerido al gobierno local alguna respuesta. "Ahora no solamente parada, si no que no tenemos noticias, aquella visita que hizo la alcaldesa anunciando que eso estaría ya inaugurado en el mes de marzo y ya después de 20 años dándole vueltas a este complejo pues ya es hora de que se nos diga cuándo se va inaugurar de una vez por todas para poder disfrutar del mismo".

La obra se remonta a la época de Francisco Vázquez como alcalde y ya han pasado cuatro alcaldes más por María Pita hasta la llegada de otra socialista como Inés Rey. La instalación contará además de con la piscina, con una pista poideportiva con gradas, salas de ejecicios y vestuarios, pero lo que más chascarrillos ha generado ha sido el yacuzzi.