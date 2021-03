Eneko Bóveda: "Imaginábamos otro Deportivo y eso nos ha hecho daño"

El Deportivo vive probablemente el momento más crítico de su historia. A tres partidos de evitar un descalabro, el conjunto herculino afronta el duelo ante el Pontevedra como una especie de “final”. Sobre ese concepto, reflexionó Bóveda en Coruña Deportiva. Uno de los capitanes del equipo aseguró que “Lo de las finales es una palabra que gusta mucho para dar ese toque de dramatismo y dejar claro que nos jugamos mucho. Ojalá fuera una final y que el ganarlo nos supusiera terminar todo de la manera satisfactoria, pero bueno... lo que sí está claro es que ha habido muchas finales de estas porque una competición corta tiene citas cada vez más trascendentes”.

En su charla, Bóveda considera que las expectativas truncadas y la mirada errónea a la categoría fueron ingredientes que perjudicaron al equipo claramente. “La mayoría de nosotros nos imaginábamos otro Deportivo y eso nos ha hecho daño probablemente. Una búsqueda infinita de algo que no hemos alcanzado. Y tiempo hemos tenido para respetar a todo Cristo”, asegura el defensa.

El pelotero vasco considera que el vestuario es claramente responsable de la debacle deportiva que se está viviendo. Asegura que no se debe “Huir de la autocrítica” porque eso “suena bastante a excusas. Desde mi posición no es muy elegante mirar hacia otro lado. Lo suyo es que uno cuando se despierta debe pensar qué hacer”, en referencia a la búsqueda de soluciones.

Al hilo de esa responsabilidad, se paró a pensar en la salida del anterior consejo y en la de entrenadores como Fernando Vázquez. Sobre Vázquez, Eneko Bóveda cree que “cuando se va un entrenador se va un compañero, y se va porque no ha salido bien. Luego puede haber agravantes como tu situación personal. Me ha fastidiado con Fernando y con otros entrenadores”. Para el capitán del Deportivo, “No puedes dejar de sentirte responsable. cuando sale gente que le pone toda la ilusión. Sientes cierta responsabilidad, y te haces mil preguntas: por qué aquí... joder...muy pocas alegrías en estos últimos tiempos. Cuando se dan esos cambios lo sientes por ellos. Pero cuando las cosas van mal es difícil mantener la estabilidad y lo fácil es cambiar”, asegura.

Proyecto de cantera

Bóveda apuesta por el llamado proyecto de cantera que anunció el presidente Couceiro el pasado martes en rueda de prensa. “ Si el club tiene idea de tirar por ahí me parece interesante. La conexión del aficionado con el canterano que es de aquí siempre va a ser más fácil y cercano. y es importante que esa afición ame a los jugadores. Y es mas fácil empatizar y amar a un chico joven de la ciudad”, finaliza.