Fiscalía archiva la causa abierta por la apertura de los chirnguitos de la playa de Castelló en julio de 2020

Fiscalía archiva la causa abierta por la apertura de los chirnguitos de la playa de Castelló el pasado mes de julio. Gecén denunció los hechos por un posible delito de prevaricación por parte del Ayuntamiento de la capital de la Plana.

El grupo ecologista Gecén denunció ante Fiscalía la apertura y montaje de cuatro chiringuitos en las playas del Gurugú y del Pinar de Castelló durante el pasado verano. La organización consideraba, en base a la legislación medioambiental, que no podían abrir antes del 1 de julio, porque la actividad de los establecimientos afectaba a la protección del chorlitejo patinegro, una especie de ave protegida y catalogada como vulnerable, para cuya protección se han establecido normas específicas, entre ellas, la prohibición de la apertura de los chiringuitos antes del 1 de julio.

Según el escrito de Fiscalía, al que ha tenido acceso Radio Castellón, el Ministerio Público entiende que no se aprecia un delito de prevaricación por parte del Ayuntamiento en esta causa y que no hubo dejación de funciones por parte del consistorio. Además, Fiscalía apunta que no se puede probar que la actividad de los establecimientos comenzara antes del 1 de julio y que no hubo un especial daño a la conservación del chorlitejo patinegro.

El portavoz de Gecén en la provincia de Castellón, Francisco González, ha señalado en declaraciones a Radio Castellón, que mantienen que los establecimientos sí abrieron antes de la fecha prevista.

Fiscalía considera que en el caso de que la apertura de los establecimientos se hubiera producido antes del 1 de julio, podría provocar una sanción administrativa, pero no un procedimiento por la vía penal, como reclamaba la organización ecologista.