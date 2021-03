Trabajadores de ENCE colapsan de nuevo el centro de A Coruña

Decenas de trabajadores y transportistas de Ence han vuelto a concentrarse esta mañana frente a la Delegación del Gobierno. Los trabajadores han cortado la Plaza de Ourense en el tramo de Sánchez Bregua generando un importante problema de tráfico desde las 11 de la mañana. La movilización no estaba autorizada.

Reclaman una reunión con el Delegado del Gobierno, Javier Losada, que consideran desconce cuál es la verdadera situación de la pastera situada en la ría de Pontevedra. La empresa tiene pendiente de inversión 200 millones de euros del plan estratégico, paralizados debido a la situación de inseguridad jurídica que, dicen, genera la tramitación en el Congreso de la Ley de Cambio Climático. La Presidenta del comité de empresa de oficinas centrales, Ana Cedeira, en declaraciones a Radio Coruña señalaba que el Delegado del Gobierno "no nos recibe porque sabe que lo que le queremos decir es que, no hay lugar al traslado, no hay mesa de negociación y de diálogo, que no les vendan humo, que este partido socialista lo único que quiere con este artículo es cerrar la biofábrica y lo que van a hacer es cerrarla e irse para Portugal y nosotros nos vamos a la puñetera calle".

Con la actual redacción de dicha ley sería, aseguran, el fin de la concesión en el año 2.033, lo que provocaría el cierre de ENCE Pontevedra mucho antes, y la perdida de más de 5.000 puestos de trabajo de los centros de trabajo de la empresa, de las empresas auxiliares, del sector forestal y del sector logístico.