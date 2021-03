La Xunta abre desde el lunes el área sanitaria de A Coruña

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha anunciado la apertura del área sanitaria de A Coruña, incluida la ciudad, que dejará de tener cierre perimetral conjunto desde el lunes, tras la decisión adoptada hoy por el subcomité clínico de Galicia.

Así, todos los municipios del área sanitaria de A Coruña salen del nivel alto, incluida la ciudad, excepto los de Miño, Ponteceso, Sobrado y Arteixo, que seguirán cerrados perimetralmente y con solo la apertura de terrazas en la hostelería.

La movilidad estará permitida entre los distintos municipios y la hostelería podrá abrir al 30% en interiores y al 50% en exterior. Tanto en el nivel medio como en el alto, se permiten reuniones de no convivientes hasta cuatro personas y los hosteleros tienen que cerrar a las 18,00 horas.

García Comesaña ha anunciado además que a partir de ahora los decisiones de restricciones se tomarán por municipios y no por áreas sanitarias, como hasta ahora. La Xunta de Galicia determina ahora "que o criterio para analizar cada concello sexa a propia incidencia do concello e que non estea supeditado ó da área sanitaria". En ese sentido, apuntó, "pódese quitar ese paraugas".

En el caso de A Coruña, la incidencia ha pasado de 119 casos por 100.000 habitantes a 95 a siete días y de 293 a 229. La mejora se acentúa si se tiene en cuenta toda la comarca, que ha pasado de 262 casos por 100.000 habitantes a 14 días la semana pasada a 195.

El conselleiro de Sanidade ha asegurado que Galicia está "todavía en una situación crítica", sobre todo atendiendo a la presencia de nuevas variantes del virus y ha pedido que la población siga cumpliendo escrupulosamente las normas.

En particular, se ha referido al cumplimiento de los aforos máximos en hostelería y a respetar la ocupación del 50 por ciento en terrazas, dado que incluso al aire libre persiste el peligro. A mayores, ha animado a las personas a "posponer las cosas que se puedan hacer más adelante", para "no tener que volver atrás".

En esta misma línea, el doctor Pedro Rascado, miembro del comité, ha recordado que "la disminución de restricciones trae como consecuencia un incremento de movilidad y más riesgo de contagios", por lo que ha pedido que no se baje la guardia.

Además, ha incidido en la situación que viven todavía las UCI de la comunidad y ha advertido de que es necesario "que los hospitales estén en una situación más relajada ante un posible incremento de incidencia".