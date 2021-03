El Leganés encadenó su segundo partido sin ganar y se dejó sus primeros puntos en casa desde el retorno al banquillo de Asier Garitano, al ser incapaz de desarmar a un sólido Castellón (0-0).



La primera parte fue una siesta tardía, cuarenta y cinco minutos soporíferos a media tarde con poco ritmo y aún menos ocasiones. Solo hubo dos destacables y ambas las tuvieron los locales, un tiro de Arnáiz que pasó cerca de un palo y un mano a mano de Róber Ibáñez con Whalley en el que estuvo más acertado el guardameta.



El resto fue un recital de balones largos y acciones ofensivas que morían en su tránsito hacia el área, sobre todo debido al planteamiento de un conjunto castellonense muy serio y cómodo sobre el verde cediendo la iniciativa.



Dadas las circunstancias, por cartel y necesidad de sumar de tres en tres, no le quedó más remedio al anfitrión que dar un paso al frente. Y para ello en el descanso entraron Sabin Merino y Borja Bastón.



Con dos delanteros en el rectángulo de juego, cambió algo el panorama de inicio y aumentó el peligro de los blanquiazules. De hecho Bastón fue protagonista de un centro al área que cabeceó fuera en el primer palo Róber Ibáñez y posteriormente de un testarazo ejecutado por él mismo que se marchó desviado.



No tuvieron acierto los madrileños, ni tampoco en una peligrosa internada de Sabin Merino por la derecha que no encontró rematador. De esta forma el duelo acabó encaminándose hacia el empate sin goles, resultado muy meritorio en el caso de los visitantes pues se convierten en el tercer equipo que se va de Butarque con balance positivo este curso.