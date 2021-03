Albiol: "Estamos en un mal momento y debemos reaccionar ya"

El defensa del Villarreal Raúl Albiol admitió en rueda de prensa que el equipo se encuentra inmerso en una racha negativa, tras sumar ocho partidos sin ganar, y recalcó que es necesario tener una reacción inminente para revertir esta situación.



“No es un buen momento, somos los primeros en saberlo. Llevábamos mucho tiempo sin perder y ha llegado esta racha que debemos revertir. Sabemos que debemos reaccionar y mejorar en aquello que hacemos mal. Europa es una buena opción”, apuntó.



El veterano futbolista aseguro que "no hay crisis" y tildó la actual situación de "un mal momento, algo parecido al año pasado y al final acabamos quintos".



El equipo ha mantenido una reunión que se ha prolongado durante una hora, en la que el central explicó que "hemos hablado y analizado los errores, buscando solventar esos errores. No podemos bajar los brazos, debemos seguir peleando y estamos a tiempo de reaccionar. Solo juntos podemos terminar la temporada como queremos, y debemos reaccionar ya. Es momento de dar la cara todos, todos podemos dar un grito y buscar la reacción del compañero. Es momento de reaccionar, y para ello todos debemos dar el máximo”.



Preguntado por los objetivos del equipo, el jugador valenciano reconoció que "la Champions está muy difícil, está la vía europea pero es igual de complicada. Estamos igual que el año pasado y lo logramos, depende de nosotros el cambiar esta dinámica y nadie debe bajar los brazos. Nos centramos en Kiev y en sacar un buen resultado que cambie esta dinámica”.



Para Albiol la clave de esta dinámica negativa se debe "pequeños detalles y errores que te van castigando, hemos acumulado errores desde el día del Granada y así hemos ido perdiendo puntos. Nos equivocamos en pequeñas cosas y la estamos pagando. Ahora no podemos equivocarnos lo más mínimo, ya que lo estamos pagando. Hemos perdido los puntos, pero no todo ha sido un desastre".



“El mister tiene una gran experiencia, mucho tiempo en muchos vestuarios y sabe cómo manejar esto. Y el equipo tiene actitud y ganas para sacar esto. El mensaje que yo doy es que debemos dejar de cometer errores que estamos pagando. Estamos entrenando para corregirlo y esta mala racha va a cambiar. Europa nos puede venir bien para cambiar esta situación”, añadió.



Y es que el jueves, el Villarreal afronta la ida de los octavos de final de la Liga Europa ante el Dínamo de Kiev, un rival que considera similar al Salzburgo, equipo que eliminaron en la anterior ronda.



"Es un equipo que viene de Champions y que maneja su liga. Estos equipos son difíciles y complicados, nos espera un partido difícil. Debemos salir a ganar y a marcar, esa debe ser la mentalidad. No debemos cambiar nuestra mentalidad", concluyó.