2 libros y 3 series para el Día de la Mujer

Feliz Día de la Mujer.

Como todo desde que el maldito coronavirus apareció en nuestras vidas, este será un 8 de marzo muy diferente al que querríamos. Yo, por ejemplo, he decidido que no voy a manifestarme en las calles, pero no por ello quería dejar pasar este día como si nada.

En redes, tengo pensada alguna cosita, pero además, aprovecho para trasladar unas recomendaciones en el blog especialmente indicadas para este día. Hoy os presento 2 lecturas y 3 series para el Día de la Mujer.

Nosotras de Rosa Montero

Desde que empecé este libro tenía claro que en algún momento tenía que llegar a Llegando a puerto, necesitaba recomendároslo y creo que tal día como hoy en el que nosotras somos las protagonistas es la fecha ideal para presentaros Nosotras de Rosa Montero.

Nosotras es un libro compuesto de mini biografías de mujeres publicadas hace años por Rosa Montero en El País. Pero lejos de los libros que están tan de moda protagonizados solo por los mismos nombres de siempre: Marie Curie, Coco Chanel o Frida Khalo (aunque esta última también está y no les resto importancia), Rosa Montero nos descubre también mujeres desconocidas (al menos para mí) muchas de las cuales vivieron a la sombra de sus parejas o maridos, como Zenobia Camprubrí, que vivió una relación completamente tóxica con Juan Ramón Jiménez y que me ha dejado alucinada.

En el caso de mujeres famosas, como Agatha Christie, nos narra aspectos de su vida desconocidos. Y ojo, porque este no es un compendio de mujeres referentes o ejemplos a seguir. Se trata de un acopio de nombres famosos o no, entre los que hay todo tipo de realidades. Son historias que demuestran que las mujeres somo personas con sus defectos y virtudes y entre las que hay buenas, malas y regulares. No son diosas, ni madres, ni seres de luz, pero tampoco inferiores.

Además, esta nueva edición actualizada (la primera versión es Historias de Mujeres de los años 90) incluye maravillosas ilustraciones de María Herreros que la hacen aún más atractiva.

Es un libro que se puede leer de una tacada o ir picando de él cuando os apetezca, ya que las historias de todas estas mujeres son independientes.

Cyclo de Paloma Alma

Entre los cambios que hemos visto en los últimos años con el avance del feminismo y los movimientos generalizados de apoyo a las mujeres es que se han empezado a romper tabúes importantes, entre ellos el relacionado con la menstruación. Si cuando yo era pequeña la regla era azul y las nubes olían a todavía no sabemos qué, ahora llegamos a ver sangrados reales en redes sociales.

Estos cambios vienen de la mano de personas como Paloma Alma, que se empeñó en descubrir por qué teníamos que sufrir durante varios días al mes y qué podíamos hacer para remediarlo.

Este es un libro que pretende abrirnos la mente y aunque no estoy de acuerdo en algunas de sus afirmaciones, sí logra que reflexionemos somo cómo las mujeres nos enfrentamos a nuestro ciclo menstrual, lo poco que sabemos de él y cómo podemos adaptarlo a nuestra vida.

Además, tiene datos muy interesantes como que solo los productos de menstruación desechables tienen un IVA del 10%, mientras que las compresas de tela y bragas menstruales siguen en el 21%.

Qué mejor día para reconciliarnos con nuestra menstruación que el 8M, Día Internacional de la Mujer. Si os interesan estos temas, también podéis seguir las redes sociales de Cyclo.

Vida Perfecta de Leticia Dolera (Movistar Plus)

Como creo que el feminismo es una lucha transversal que no debería tratarse solo desde una perspectiva seria y profunda, tan importante como los libros son las películas y series sobre mujeres, con mujeres como protagonistas, pero no solo para mujeres. Y no, no me refiero a que los señores de Marvel incluyan ahora heroínas en sus filmes, si no a que nuestras historias, nuestras vidas, sean el hilo conductor.

Por ello triunfó la serie de Leticia Dolera Vida Perfecta. Porque me atrevería a decir que por primera verz en España se trató desde una perspectiva femenina una crisis existencial en la treintena y en clave de humor.

Se trata de 8 capítulos cortos durante los cuales se acerca a 3 mujeres amigas con estilos de vida muy diferentes, pero todas ellas con grandes conflictos y dudas (¿y quién no las tiene?) sobre hacia dónde se dirige su futuro.

El plus, la fotografía (me recuerda a Mira lo que has hecho de Berto Romero) y las pedazo de actrices y actores que la integran. Mención especial merece Enric Auquer.

Yo estoy deseando que salga la siguiente temporada, que ya ha terminado de rodarse.

Fleabag de Phoebe Waller (Amazon Prime)

También en clave de humor, pero mucho más ácida es la serie de Phoebe Waller Fleabag. La primera temporada data de 2016 aunque, como es habitual en mí, no la vi hasta pasados años.

En este caso la recomiendo porque, además de divertida, rompe muchos tabúes e introduce el tema del sexo desde una perspectiva femenina. Y no, no me refiero a Sexo en Nueva York donde al final nos enseñan que, te tires a quien te tires por el camino, lo importante al final es encontrar un príncipe azul.

Esta serie es más profunda e irónica (es británica) y, de hecho, su trasfondo es dramático, pero no quiero desvelaros más. Si no la habéis visto, apuntadla.

El caso Alcàsser (Netflix)

Termino con una serie documental que me ha sorprendido: El caso Alcàsser. Aunque yo era muy pequeña cuando se produjo la desaparición de estas mujeres y su asesinato, recordaba el tratamiento mediático que se le había dado y, por ello, me interesaba ver este documental (el primer capítulo debería estudiarse en las escuelas de Periodismo). Pero no es por eso que os lo recomiendo hoy aquí.

Si relaciono este documental con el Día de la Mujer es por su último capítulo. Me agradó mucho ver cómo su productor y su director, Ramón Campos y Elías León, respectivamente, se molestaron en relacionar lo sucedido con la violencia machista y en cómo afectó a la libertad de las mujeres.

No se quedaron solo en el sensacionalismo de la historia y lo vergonzoso de su tratamiento, sino que fueron más allá y en los últimos minutos nos cuentan la evolución que ha vivido España en este ámbito desde entonces (y también su retroceso en los últimos años). Mencionan a Ana Orantes, Marta del Castillo, Diana Quer y tantas otras agredidas y asesinadas por el hecho de ser mujer.

Precisamente me adueño de uno de los datos que aportan para terminar este artículo que dedico a todas nosotras, a las que hoy saldréis a la calle y a las que no.

Desde que en 2003 se empezaron a contabilizar las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas llegamos al millar de víctimas. Solo por eso la lucha feminista debe continuar.

Gracias por leerme y si queréis dejar más recomendaciones en comentarios sería fantástico. Si no, siempre podéis compartir este artículo vuestras redes sociales.

Un abrazo a todas.