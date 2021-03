Concha Velasco: "Las feministas somos como una risa para muchos"

Concha Velasco se encuentra a sus 81 años inmersa en una gira que este pasado sábado le ha llevado a Narón representando 'La habitación de María'.

En la obra, escrita por su hijo, Manuel Martínez Velasco y dirigida por Jose Carlos Plaza, la veterana de los escenarios interpreta sola en escena a Isabel Chacón, una escritora de éxito que lleva 43 años sin salir de casa debido a su agorafobia. El día de su 80 cumpleaños el edificio en el que habita se incendia y tendrá 75 minutos para decidir qué hacer con su vida.

La actriz llegó a Narón a las puertas del 8M, una fecha que, reconoce, no le trae muy buenos recuerdos: "El año pasado me caí ese día en Barcelona, me partí un brazo y una pierna y desde entonces llevo bastón".

"Ser feminista no es ser un señor"

La Ministra Carmen Calvo le pidió que participara en las actividades conmemorativas del 8 de marzo, pero al estar lejos de la capital y tener ciertos problemas de movilidad, ha decidido enviar un video. "Quizás lea algo de Rosalía que es maravillosa; Carmen Calvo es amiga mía de toda la vida, siempre digo que soy socialista, católica y española y sigo siendo lo que soy aunque ya no puedo hacer campaña ni con nada ni con nadie, pero si Carmen Calvo me pide que le ayude en el día de la mujer de la trabajadora pues le ayudo, desde luego a manifestaciones no voy a ir."

Sobre la situación de la mujer en la actualidad, cree que se enfrenta a demasiadas cargas: "Estamos siempre luchando por cosas que no terminamos de conseguir, porque somos como una risa para muchos, ay las feministas! que no son femeninas... pues si hay alguien más femenino que yo! que soy feminista de toda la vida... Ser feminista , - aclara la artista- no significa ser un señor, a mi me gusta ir arreglada y pintarme y soy feminista. Mi madre era maestra republicana y mi padre militar franquista, imagina lo que salió de ahí".

El valor de la cultura

Con respecto a la obra, la intérprete, que afirma no tener demasiado en común con la protagonista, subraya que nos hace reflexionar sobre lo importante que es la cultura: "Si esta mujer no hubiera leído tanto, no hubiera podido vivir debido a la tristeza que le produjo una pérdida, ha sobrevivido por la cultura".

Se muestra crítica con la poca implicación de la clase política con el sector: "El último día de la obra en Madrid, vino el Ministro de Cultura, el último. Yo creo que vino obligado por Jesús Cimarro que se la ha jugado y no ha suspendido nunca la función, ni durante las nevadas, es para darle un premio", destaca.

Mujer incansable y con nuevos proyectos

Preguntada sobre las declaraciones que hizo al comenzar esta gira en las que advertía que sería la última, Concha Velasco afirma que cuando cumpla 82 años se irá a vivir con alguno de sus hijos o con su hermano al campo, pero no tiene intención de parar, le gustaría hacer los monólogos de Antonio Gala y escribir sus memorias, narrar en primera persona sus vivencias, recopilando recortes, anécdotas, ect, en un libro que ha ofrecido a la editorial Planeta. En ese momento sí tendrá algo en común con la mujer a la que interpreta en 'La habitación de María'.