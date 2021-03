Cuatro de cada diez fallecidos en la carretera en Galicia no llevaban el cinturón de seguridad en 2020

Cuatro de cada 10 fallecidos en la carretera en un turismo o en una furgoneta en Galicia no llevaban el cinturón de seguridad en 2020, año de la pandemia. Un 39% frente a 28% de 2019, son 10 puntos más respecto al año anterior. En A Coruña el porcentaje de fallecidos sin cinturón se cifra en un 21%. Es uno de los datos ofrecidos hoy por la DGT en el inicio de la campaña de control y concienciación para el uso del cinturón y del Sistema de Retención Infantil en los vehículos. El uso correcto del uso de cinturón de seguridad reduce a la mitad el riesgo de muerte en un accidente de tráfico.

Según el balance de siniestralidad de 2020, tres de los catorce fallecidos en la provincia de A Coruña en accidentes de turismos y furgonetas no estaba haciendo un uso adecuado de estos dispositivos de seguridad en el momento del siniestro. En Galicia fueron doce de 31 los fallecidos en accidentes de turismos y furgonetas que no llevaban los dispositivos. El hecho de no usar estos dispositivos estuvo detrás de 6.427 sanciones del total que impuso la Agrupación de Trafico de la Guardia Civil en Galicia el año pasado. Es un dato ligeramente inferior al del año anterior, pero lo suficientemente elevado como para preocupar dado que fue un año con descensos de hasta el 30% en la circulación en Galicia a raíz de las restricciones.

El uso del cinturón de seguridad debería ser un gesto básico al ponernos al volante para la totalidad de conductores y ocupantes de los vehículos. A lo largo de esta semana los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, y de las policías locales que se adhieran a la iniciativa, intensificarán los controles para comprobar que tanto el conductor como los ocupantes de los vehículos hacen uso del cinturón de seguridad.

Una campaña en la que se controlará también si los menores viajan con los correspondientes sistemas de retención infantil adecuados a su estatura, peso y edad.

Resultados de la campaña de marzo de 2020

En la campaña especial que se desarrolló del 9 al 15 de marzo de 2020, los agentes de Tráfico controlaron en Galicia 42.565 vehículos en los que detectaron 710 infracciones de conductores o pasajeros que no hacían uso del cinturón de seguridad o del sistema de retención infantil.

Por el tipo de vehículo, un 85,6 % de los controles correspondieron a turismos (36.470), que, por tanto, acumulan el mayor porcentaje del total de denuncias (560, un 78,9% del total). Le siguen los vehículos de transporte de mercancías con 4.188 vehículos controlados y 147 denuncias.

Cinturón de seguridad=seguro de vida

El uso de sistemas de retención homologados se ha venido evidenciando como el sistema de seguridad vial más sencillo y rentable en todo tipo de vías y trayectos, además de ser imprescindible para que el airbag sea eficaz. El cinturón de seguridad es un seguro de vida. No hay que olvidarse de él y llevarlo siempre abrochado, tanto en carretera como en ciudad. La DGT estima que su uso reduce a la mitad el riesgo de muerte en caso de accidente y con ello se evitaría una cuarta parte de las víctimas mortales registradas en las carreteras españolas. De igual manera, está evidenciado que nueve de cada diez lesiones infantiles graves o mortales se habrían evitado si se hubieran utilizado sistemas de retención obligatorios, de tal manera que si se utilizan adecuadamente los sistemas de retención infantil se reduce hasta en un 75% las lesiones en caso de accidente.