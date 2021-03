Rompiendo la hegemonía del Celta

La "longa noite de pedra" que parece vivir el Deportivo en la actualidad, comenzó mucho antes en las categorías de base. Cuando la primera plantilla aún se paseaba por los mejores escenarios de la Primera División, al Juvenil de División de Honor le tocaba sufrir a rebufo del Celta. Fueron temporadas ya no sin títulos, sino en muchas de ellas, acabando la liga a distancias sonrojantes del vecino del sur.

Los datos no mienten: en los diez últimos años, los vigueses han conseguido cantar el alirón en cinco ocasiones. Ganar a domicilio al eterno rival era algo que no se disfrutaba desde 2013. Lo de triunfar en los dos partidos de la temporada ni se recordaba ya en A Coruña... Pero como decía el tango, "no hay mal que cien años dure" y esta temporada se podría romper el meigallo. El pasado fin de semana el Deportivo ganaba en Abegondo al Celta por 2-0, se llevaba los dos derbis de la temporada y se acercaba al título de liga. Su técnico, Óscar Gilsanz, reconoce el dominio del Celta en los últimos años "pero este año estamos siendo capaces de competir y de que se vea el trabajo que se lleva haciendo en Abegondo estos años. Esto no es producto de seis meses".

Formación y rendimiento deportivo

En los últimos años han pasado por el equipo juvenil numerosos jugadores talentosos, pero la diferencia radica en añadir un gen competitivo extra a los futbolistas. "Es fundamental el talento, pero también hay que aportar un gen competitivo que también se trabaja" afirma Gilsanz. Un incentivo que ya arranca antes de la etapa juvenil, ya que en los últimos años se ha integrado a los jugadores de primer año con los de segundo en cadetes e infantiles. Con esa mezcla se consigue "exprimir el gen competitivo para compensar la diferencia física y de edad de los rivales" explica el técnico blanquiazul.

Ahora toca rematar la faena en los dos partidos restantes. Este fin de semana jugarán el partido aplazado ante el Choco. En caso de victoria llegarán a la última jornada con dos puntos más que el Celta, valiéndole el empate en la última jornada para finalizar en la primera posición. Gilsanz avisa dae los peligrosos: la excesiva confianza tras el éxito en el derbi, el terreno sintético de Redondela y un rival muy competitivo. Tras esta fase tocará cruzarse con los conjuntos del grupo astur-cántabro, pero de entrada, acabar la fase gallega como campeón ya supone un estímulo para el proyecto de cantera que se pretende construir en A Coruña. Ese es el objetivo... ese y recuperar un espacio que nunca debió haber cedido.