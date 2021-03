Bomba atómica low cost

¿Se acuerdan de Franco? Si hombre si, un señor bajito, de Ferrol, con voz estridente que estuvo haciendo cosas de dictador en España durante muchos años. Seguro que han oído hablar de él.

Lo que igual no sabían es que Franco estuvo tonteando en los años 60 con hacer una bomba atómica para España. Culo veo, culo quiero. Claro, como las grandes potencias estaban en plena carrera nuclear el botijo dijo: "¡Como no va a tener España su propia bomba atómica!" Y lo siguiente que preguntó fue: ¿Esto cuanto cuesta?

Claro, aquí el enano flipó, porque aquello costaba un dineral, mucho más que un iPhone, así que dijo: "Pues venga, hacemos una bomba atómica, pero low cost". Probablemente no dijo low cost porque inglés no sabía, pero es una licencia que me tomo.

Para ponerse a ello España firmó un acuerdo con Estados Unidos que se llamó, atención, Átomos por la Paz. ¿A que suena a ONG cutre? "Hola, majo, ¿tienes un minuto? ¿Conoces Átomos por la Paz?"

Evidentemente el asunto salió mal y nunca llegamos a tener bomba atómica, pero ojo, porque lo más rancio y casposo de todo fue, sin duda, el nombre que recibió el proyecto. Si en Estados Unidos se llamó Proyecto Manhattan en España lo llamamos: Proyecto Islero, en honor al toro que mató a Manolete. Ay, Franquete, si no sabes torear pa que te metes. Qué duda cabe.