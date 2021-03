Bóveda pide una última jornada unificada en Segunda B

El capitán del Deportivo, Eneko Bóveda, pide que no se repita un nuevo caso Fuenlabrada en Segunda B. A raíz de los dos partidos aplazados del Rácing de Ferrol por sus casos de coronavirus, el jugador del Dépor espera que nadie salga perjudicado de antemano en la disputa de la última jornada. Para ello, entiende que la mejor solución es la de aplazar una semana la celebración de la última jornada de la primera fase para que puedan celebrarse antes los duelos afectados por los aplazamientos. "Es una especie de Dejavú. No vamos a decir lo contrario que dijimos hasta ayer. Nos gustaría que la última jornada fuera unificada. Se sabe que va a haber perdedores, pero no me gustaría que ningún equipo se quedase con esa sensación. Espero y deseo que hagan el esfuerzo para poder encajar las piezas y jugar esa última jornada unificada. Sí que pedimos eso", confiesa el vasco.

Espera, por lo tanto, que la Federación tome cartas en el asunto y anuncie su decisión inmediatamente. Sin embargo, en su opinión, sólo debería afectar este cambio a la última fecha de esta primera fase, y no a la penúltima programada para este próximo fin de semana. "No me parece tan decisiva. Pero le doy más importancia a la última jornada. Donde van a llegar muchas cosas abiertas. Nos conviene a todos que sea en horario unificado".

Respeto máximo al Celta B

SI algo ha aprendido el Deportivo en su titubeante camino por la categoría es que debe respetar a todos los equipos por igual. El exitoso camino del filial del Celta, que ganó además en Riazor, y que supera ahora mismo en cuatro puntos a los herculinos, es un ejemplo claro de esa idea. "Si alguien debe respetar a ese equipo somos nosotros", explica. "Este es el que toca. No estamos para nada para elegir partidos. Lo psicológico y lo emocional debe quedar en segundo plano. Hemos tenido tiempo de sobra para saber que somos equipos de la liga que somos", advierte.

Recuerda además esa dolorosa derrota en diciembre ante el equipo vigués: "Por entonces la opción de perder un partido ni se contemplaba. Salió mucho en medios nacionales. Ese drama que tanto vende y nos acabó haciendo daño. Si alguno le vale como rabia extra, bienvenido sea".

¿Un cambio mágico?

"Todos los análisis que salgan del fútbol... aburrido estoy. Nos queda sacar los partidos que nos quedan para que nuestros planes salgan adelante y por fin dar continuidad al ser un equipo competitivo.", explica el capitán. El triunfo ante el Pontevedra supuso "Un mini alivio. Fue una grandísima alegría, pero mirando a nuestro objetivo, poco". Ahora, el vestuario está en palabras de Bóveda "con muchas ganas del siguiente partido. Y consolidar ciertas cosas que se hicieron bien. Pero alivios poco"

"Estamos preparados y si algo nos demuestra la liga es que esto no se trata de quitar el corcho a la botella y que de repente empiece a salir todo como queremos. Va a ser otra guerra. Pero sabemos que nuestras opciones tenemos. Todos los partidos nos han costado. Todos nos van a costar. Pero eso no nos descarta para ganar. La humildad en su justa medida", avanza el defensa vasco.

"Sabemos que hubo sueños y expectativas pero eso nos aleja de la realidad de lo que nos cuesta sacar los partidos adelante. Estamos en un momento que de eso se trata, de sacar los puntos e imponernos a nuestros rivales. Ganas de ser mejores que ellos", concluye.

Mensaje de tranquilidad de ABANCA

Por último, Bóveda se refirió a los mensajes que llegan al vestuario desde la propiedad. Entiende el jugador, que la propuesta del nuevo consejo de administración blanquiazul se basa en no inmiscuirse en el trabajo diario del cuerpo técnico y de los jugadores. Evitarán visitas habituales a la ciudad deportiva. "La propiedad nos quiere dejar trabajar. Para que la pelota entre el que nos tiene que ayudar es el cuerpo técnico. Están al margen del día a día. Pero mensajes tranquilizadores llegan y se agradecen", finaliza.