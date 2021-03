Lucho García: "Si ante Pontevedra era una final, esta es la final de las finales"

La victoria ante el Pontevedra tuvo dos grandes protagonistas en el Deportivo. Keko Gontán anotó el gol de la victoria, pero en el último instante Lucho García sacó un balón que se colaba en la portería coruñesa. La mano del portero evitó otro batacazo y alejó al equipo de la posibilidad de un doble descenso esta campaña. Una acción que el portero no se ha cansado de paladear. "He visto la parada unas cuantas veces... cada vez que la veo me llena de alegría" reconoció.

Lucho explicó la dificultad de una acción clave para la victoria. "No fue fácil, el balón bota justo antes de que ponga la mano y el jugador remata prácticamente solo". El Pontevedra no generó demasiado peligro durante el partido, una circunstancia que no relajó al meta. "Sabía que en algún momento iba a llegar una acción en la que iba a tener que estar concentrado para sacarla"

Con la victoria ante los granates el Deportivo se alejó de la posibilidad de un doble descenso de categoría. Un auténtico abismo que ahora está más lejos. Por eso, muchos deportivistas han querido ver en la parada de Lucho la versión 2.0 del gol de Vicente Celeiro. Una comparación que agradece el portero. "Me alegra mucho eso. Esa parada fue algo especial. No ha sido un año muy fácil, he pasado por momentos difíciles. Parece que el trabajo de todo el año se vio reflejado en esa parada".

El Deportivo buscará ante el Celta B darle continuidad a la victoria del domingo pasado. El vestuario tiene claro que "si el de Pontevedra era una final, esta es la final de las finales". Para ese encuentro, Lucho aun no estará totalmente recuperado de su fractura de los huesos de la nariz. Jugará sin la máscara, porque aunque la lleva en los entrenamientos, para los partidos prefiere prescindir de ella. "Ya me he llevado algún susto. Al míster le dije que en los partidos jugaba sin máscara y que si me tenía que romper otra vez la nariz, me la rompía" aseguró.

El sistema empleado ante el Pontevedra, su relación con Carlos Abad o la promesa que hace en caso de que la temporada acabe de manera exitosa, fueron otros de los temas tratados en esta conversación con el portero del Deportivo.