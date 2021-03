Reciplasa trata un 3% menos de residuos durante el 2020

La empresa pública para la gestión de los residuos en la zona centro de la provincia de Castelló, Reciplasa, trató durante el año 2020 156.060 toneladas de residuos sólidos urbanos significando una reducción del 3% respecto al año 2019 donde fueron 160.991 toneladas. El presidente de Reciplasa, Ignasi Garcia, explica que “2020 ha sido un año de cambio, también para los residuos.

En los 47 municipios que forman el Consorcio C2 y a los que da servicio Reciplasa hemos conseguido reducirlos hasta cifras que no se conseguían desde el 2016. Pero, no tenemos que pararnos aquí ni confiarnos. Tenemos que continuar con esta tendencia de descenso y de conciencia de respeto al planeta porque nos queda mucho de camino para hacer y esta reducción que observamos no es suficiente, hay que ser más ambiciosos y seguir trabajando para mejorar los datos”.

La cifra acumulada significa que cada uno de los cerca de 373.000 habitantes de estos municipios de la zona central de la provincia ha generado 1,12 kilogramos de media al día de residuos sólidos urbanos, que son los que se tratan en la planta de Reciplasa, a los que habría que sumar las distintas fracciones que se separan en origen como el papel, envases o vidrio. Esto supone que cada día, esta misma gente ha producido 419 toneladas que tienen que ser tratadas a las instalaciones de la empresa pública, cuando en 2019 fueron 441.

El presidente de Reciplasa concluye diciendo que “queremos recordar que el primer paso siempre será reducir, el mejor residuo es aquel que no se produce, después reutilizar y reciclar en origen. El último año nos ha demostrado que es posible generar menos basura, a pesar de que haya sido un año complicado por las circunstancias. Tenemos que seguir siendo conscientes de que a pesar de las dificultades que ha generado la pandemia del coronavirus, somos capaces de bajar el ritmo de consumo y, por tanto, la creación de residuos, pero que no es suficiente y tenemos que seguir trabajando porque llegue menos rechazo al vertedero”.