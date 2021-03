El Villarreal a mantener en Kiev su solidez en la Liga Europa

El Villarreal viaja a Ucrania con la intención de mantener ante el Dinamo de Kiev la solidez que ha mostrado desde el comienzo de la actual temporada en la Liga Europa y de que un buen resultado le sirva para tratar de aprovechar a partir de ahora en Liga la inercia del torneo continental.



El equipo se desplaza 'tocado' como consecuencia de las dudas que le genera la trayectoria en LaLiga y prueba de las diferencias entre ambas competiciones es que de los últimos diez encuentros oficiales, el Villarreal solo ha ganado dos y ambos corresponden a la eliminatoria ante el Salzburgo en la Liga Europa.



La mala dinámica del equipo en LaLiga convierte esta eliminatoria en fundamental para el Villarreal de cara a jugar el año que viene competiciones europeas, pues parece este el canal más propicio para conseguirlo, lo que les obliga a obtener un buen resultado en el primer encuentro, que se disputará con casi 20.000 espectadores en las gradas.



En el capítulo de bajas o lesiones, el equipo sigue sin poder contar con Vicente Iborra, que sigue fuera del equipo por su lesión de rodilla, mientras que no están en condiciones de jugar futbolistas como Rubén Peña, Francis Coquelin, Alberto Moreno y Fer Niño. Los dos primeros siguen en periodo de recuperación de sus problemas musculares y de tobillo y Alberto Moreno acaba de recibir el alta médica y todavía no está disponible, mientras que en el caso de Fer Niño, unas molestias de última hora lo han dejado fuera.



Respecto al posible once, el equipo estaría formado por Gero Rulli como portero, con una defensa integrada por Juan Foyth, Raúl Albiol, Pau Torres y Alfonso Pedraza; un centro del campo con Étienne Capoue, Manu Trigueros y Dani Parejo y con una delantera con or Gerard Moreno y Moi Gómez como jugadores de banda, para jugar con Paco Alcácer como referente de ataque.



El Dinamo Kiev llega al partido crecido por los últimos resultados, ya que no conoce la derrota desde que cayera ante la Juventus (3-0) a principios de diciembre en partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones y, además, mantiene el liderato en la Liga por delante de su principal rival, el Shakhtar Donetsk, al que aventajan en cuatro puntos.



El Dinamo reanudó la competición a mediados de febrero después de dos meses de pausa invernal y desde entonces, además de eliminar al Brujas, ganó tres partidos de Liga y empató en dos ocasiones, una de ellas en la Copa de Ucrania.



La estrella del equipo es, sin duda, su técnico, el rumano Mircea Lucescu, quien a sus 75 años está logrando unos resultados que nadie esperaba con los modestos mimbres y presupuesto que tiene a su disposición.



Lucescu, quien reconoce que "el equipo crece partido a partido", ha logrado en apenas unos meses acallar a aquellos aficionados del Dinamo que no lo querían por haber entrenado durante más de una década al Shakhtar.



Al "zorro plateado" le ha salido bien apostar por los jóvenes. Desde el partido de vuelta contra el Brujas (0-1), Lucescu ha alineado a tres defensas nacidos entre 1999 y 2002: Mikolenko, Sirota y Zabarnyi.



El veterano Serguéi Sidorchuk es un fijo en el centro, habitualmente junto a Shaparenko o Shepelev, mientras que más adelante jugará probablemente Víctor Tsigankov, autor del único gol de su equipo en el Nou Camp ante el Barcelona y muy del gusto del seleccionador ucraniano, Andréi Shevchenko, pero que descansó el último partido.



En la delantera Artiom Vesedin parece haberle ganado el puesto en los últimos partidos a Vladislav Supriaga. El único español del equipo, Fran Sol, que militó en el Villarreal (2014-16), fue cedido durante el mercado de invierno al Tenerife.





Alineaciones probables:



Dinamo de Kiev: Buschan; Kedziora, Sirota, Zabarnyi, Karaváev; Sidorchuk, Shaparenko; Tsigankov, Buyalskyi, De Pena o Rodrigues y Vesedin.



Villarreal: Rulli, Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza, Capoue, Parejo, Trigueros, Gerard Moreno, Moi Gómez y Paco Alcácer



Árbitro: Michael Oliver (ENG)

Estadio Olímpico de Kiev

Hora: 18:55.