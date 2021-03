Duelo directo por la permanencia en Castalia

Castellón y Sabadell, ambos en descenso y separados por solo un punto, se enfrentan en Castalia en un duelo directo por la permanencia en el que la rivalidad por mantener la categoría provoca que en juego haya más que tres puntos.



El Castellón espera refrendar la mejoría en imagen y resultados que ha experimentado en las dos últimas jornadas, en las que goleó a la UD Las Palmas y empató con el Leganés.



Juan Carlos Garrido, técnico del Castellón, sigue contando, al igual que en la última jornada, con dos bajas en el lateral zurdo por lesión. Eneko Satrústegui y Víctor García no estarán ante el Sabadell, ni tampoco el centrocampista Marc Castells.



La principal incógnita se centra en el ataque. El Castellón no ha alineado una referencia en los dos últimos encuentros, aunque la llegada como refuerzo de Jonathan Soriano le abre las puertas para disputar sus primeros minutos, aunque todo apunta a que no partiría desde el inicio.



Aunque el partido se disputa a puerta cerrada, el Castellón sentirá el apoyo de su afición con un tifo que la Federación de Peñas ha ubicado en la zona de preferencia del estadio Castalia con tal de dar aliento a sus futbolistas.



Enfrente estará el Sabadell, que ganó 0-1 en sus dos últimas visitas a Castalia, pero que lleva dos temporadas viviendo una vida paralela junto al Castellón.



Echando la vista atrás, en la última jornada de la temporada 2018-19, ya con Antonio Hidalgo en el banquillo catalán, Sabadell y Castellón se salvaron de bajar a Tercera, mientras que el pasado verano ambos lograron el ascenso a Segunda en la fase disputada en Andalucía.



La buena relación entre ambos equipo se refleja en que el Sabadell tiene el estadio de Castalia como campo suplente en caso de pandemia, al igual que el Castellón con la Nova Creu Alta.



El equipo catalán llega al encuentro tras una mala racha de resultados al encadenar cuatro partidos sin ganar y, además, no ha marcado un gol en las tres últimas jornadas, en las que ha sumado solo un punto de los últimos nueve en juego.



El delantero Álvaro Vázquez podría ser la principal novedad en el once mientras que los defensas Pedro Capó y Grego Sierra son las dudas para el encuentro.



Alineaciones probables:



Castellón: Whalley; Lapena, Moyano, Iago Indias, Delgado; Bodiger, Señé; César Díaz, Marc Mateu, Jorge Fernández y Rubén Díez.



Sabadell: Mackay; Óscar Rubio, Jaime, Juan Ibiza; Víctor, Undabarrena, Adri Cuevas, Pierre; Álvaro Vázquez, Stoichkov y Guruzeta.



Árbitro: José Antonio López Toca (Comité de Cantabria).



Estadio: Castalia.



Hora: 20:30.