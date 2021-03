Emery: "El Eibar es siempre un rival complicado, y más en su casa"

El entrenador del Villarreal,Unai Emery, dijo este sábado, en la víspera de medirse al Eibar, que el conjunto vasco es "siempre un rival complicado, y más en su casa" ante el que deberán mostrar el mejor nivel para empezar a enderezar el rumbo en la Liga tras ocho partidos sin ganar.



“Del Eibar destaca la personalidad de su entrenador, con equipos muy reconocibles y con éxito. Son equipos que dan un gran rendimiento, y esa personalidad del entrenador es su equipo. Un equipo incómodo, presión alta, centros de calidad de todos los lados, mucha segunda jugada y espacios a la espalda", dijo Emery del conjunto eibarrés.



Además, Emery considera que el Eibar es un equipo "muy bien trabajado y siempre complicado a pesar de esta mala racha". "Si ves los partidos ellos siempre tienen más llegadas que el rival, siempre debes estar muy atento a todos los detalles”, añadió.



El entrenador del Villarreal reconoció la importancia de las bajas de sus dos centrales titulares. “Son dos jugadores muy asentados, y lo sabemos, pero -Juan- Foyth viene jugando y sabemos lo que nos puede dar, y Ramiro -Funes Mori- jugó el otro día y es un jugador que tiene mucha experiencia. Ambos jugadores son de nivel alto, su nivel de trabajo e implicación es muy bueno y les tenemos toda la confianza”, apuntó.



Respecto a las ocho jornadas sin ganar, EMery dijo que llevan varias reuniones en este proceso de no ganar para buscar los porqués y solucionarlos, pero cree que deben "seguir en la línea de Kiev" en el partido de la Liga Europa del jueves, pero saben que "habrá diferencias”.



“El resultado hace que el partido cambie, si vas ganando quieres controlar y si vas perdiendo buscas la portería rival. En Elche vimos las dos caras en las dos partes, vimos que el equipo dejó escapar esa ventaja. Ese partido, como el de Valencia, es el ejemplo para lo bueno y lo malo, por lo que estamos ajustando al equipo para solventar esos porqués. A veces es el rival, a veces somos nosotros y nuestra idea de juego", explicó.



En esa línea, Emery abogó por "recordar y recuperar las cosas buenas" para poner fin a la mala racha. "Debemos seguir con el estilo del equipo, el que nos llevó a estar mucho tiempo sin perder. Debemos mejorar en el acierto y la agresividad en ataque, algo que en Kiev hicimos. Ahora el reto es hacerlo en Liga y en Eibar”, apuntó el entrenador del Villarreal.



“Es verdad que el objetivo es Europa y que en estos meses hemos perdido oportunidades, pero en Eibar es una opción y vamos a por ella. La idea es encontrar la línea de juego que nos ha dado mucho, si lo hacemos estaremos más cerca de ganar. Debemos dejar lo que hemos hecho y afrontar lo que tenemos delante. No pensamos en final o no, sabemos que los puntos son muy importantes y vamos a por ellos. Nuestro foco es el partido y estar lo mejor posible”, añadió.



Tuvo palabras de elogio para el argentino Juan Foyth, del que dijo que ya lo conocía y que en su día le llamó para fichar por el PSG pero ya había fichado con el Tottenham.



"Era un jugador que conocía bien y sabía que su polivalencia nos daría mucho. Por eso lo fichamos, y ahora nos ha dado lo que esperábamos. Su rendimiento ha sido muy bueno, ha cumplido en las dos opciones -en centro del campo y defensa- a un nivel alto, muy alto. ¿Si me lo quedaría -está cedido-?, la verdad es que es algo que debemos esperar, pero si fuera por mí, sí". concluyó.