El CD Castellón suma tres puntos importantes en la lucha por mantener la categoría, saliendo de la zona de descenso y dejando dos puntos atrás a un Sabadell, en puestos de descenso, que mostró una buena imagen pero que se encontró con un cuadro local que fue decisivo en el área rival.



Las urgencias de dos equipos situados en zona de descenso no amilanaron ni a CD Castellón ni a CE Sabadell que imprimieron una alta velocidad de inicio. Especialmente los locales, que por tercera jornada consecutiva prescindían de una referencia clara en el ataque, lo que no impidió que salieran dispuestos a buscar la meta contraria.



Rápidamente, una jugada por banda izquierda de Marc Mateu, que pondría el balón al interior del área pequeña, sería empujado por César, aunque finalmente el balón rechazado por Pierre acabaría dentro de la portería visitante. Un gol en propia puerta que adelantaba al CD Castellón.



La respuesta visitante sería inmediata, aunque la jugada acabaría anulada. Juan Hernández remataría al fondo de la portería de Whalley un centro desde la banda izquierda que tanto el asistente de López Toca como el VAR anularían por fuera de juego del delantero, aunque por escasos centímetros.



El propio Juan Hernández debía ser sustituido en el minuto 14 por lesión muscular, entrando en su lugar Stoichkov.



La iniciativa del encuentro sería del cuadro arlequinado, que se hacía con el control del balón. Dispondría de dos buenas oportunidades que no encontraron el camino de la portería castellonense. Primero en el minuto 19 Guruzeta, pero su disparo desde la frontal fue desviado a córner por Whalley.



La segunda sería ya en el minuto 35 con un centro desde la banda diestra que Cuevas en el punto de penalti lanzaría demasiado alto. El CD Castellón esperaba bien posicionado atrás, aprovechando la ventaja que le daba el gol inicial que le valía para llegar al descanso.



La segunda mitad se iniciaba dando continuidad a los primeros cuarenta y cinco minutos. El Sabadell proponía y dominaba el balón mientras el Castellón esperaba atrás con líneas juntas y sin conceder espacios para que el conjunto de Antonio Hidalgo encontrara espacios.



No lograba el Sabadell encontrar el camino de la portería de Whalley, con un Castellón que renunciaba a buscar la meta rival y confiaba en mantener por tercer partido consecutivo su portería a cero.



Hasta que en el minuto 65 una jugada individual de Heber finalizaría con penalti de Moyano sobre el futbolista visitante. López Toca no dudaba en señalar la pena máxima tras el empujón del lateral y el propio Heber anotaba el tanto del empate, golpeando a la derecha de Whalley, engañando al meta local.



Podía adelantarse el Sabadell en el minuto 75 con un balón en largo a Álvaro Vázquez, que lograba rematar al fondo de la meta castellonense pero en posición de fuera de juego, con lo que el gol acabaría siendo anulado.



Pero en el Castellón, aunque con los cambios defensivos introducidos por Juan Carlos Garrido, buscaría su oportunidad. Y la tendría con el centro caído a banda derecha con Jonatan Soriano. El estreno del delantero catalán sería con una asistencia al interior del área que Josep Señé remataría empujaría al fondo de la red sin que Mackay pudiera evitar el que era el 2-1 para el CD Castellón.



Al final, victoria local que le permite abandonar la zona peligrosa tras haber sido colista con un Sabadell que adolece de ser contundente cara a la portería contraria.