Benlloch valora la aportación de 360.000 euros de la Diputación para la rehabilitación del Albergue del Termet

El Albergue municipal del Termet contará finalmente con 360.000 euros, financiados por la Diputación Provincial, para su completa rehabilitación y acondicionamiento. El alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha valorado la reciente dotación provincial para el proyecto del albergue del Termet, tras la incorporación de los remanentes a los presupuestos provinciales esta misma semana. “Una vez más, cumplimos nuestra palabra y el albergue cuenta ya con los 360.000 euros comprometidos para poder acometer una rehabilitación íntegra y más ambiciosa que la planteada inicialmente, que nos permitirá contar en Vila-real con un albergue del siglo XXI”, señala Benlloch, quien ha querido agradecer al presidente de la Diputación, José Martí, su compromiso con la ciudad.

“A pesar de las mentiras de algunos, Vila-real no ha perdido ni un euro. Hemos tenido que soportar acusaciones continuas de mala gestión; pero, mientras unos parecía que tenían ganas de que se perdiese dinero, nosotros no hemos dejado de trabajar para que eso no pasase y que los vila-realenses no pierdan ninguna oportunidad”, agrega el alcalde. Tal como avanzó ya Benlloch a finales del pasado año, la dotación provincial para el Albergue municipal, inicialmente de 180.000 euros, se completaría hasta los 360.000 euros a lo largo del año, incorporando de esta manera el dinero previsto en su día para el acondicionamiento del Molí la Vila -proyecto cuya adjudicación quedó desierta-. La incorporación de los remanentes al presupuesto de la Diputación ha permitido cumplir con este compromiso, de manera que el proyecto contempla ya una consignación para 2021 de 360.000 euros.

Con casi un siglo de historia a sus espaldas, el Albergue municipal es uno de los edificios más emblemáticos del entorno del Termet. Incluido en los Planes 135 de la Diputación de 2018, tras una primera licitación que quedó desierta y una vez adjudicada la obra, en 2019 se detectaron problemas estructurales en el edificio que aconsejaron revisar el proyecto, adjudicado por 166.000 euros. “La grave situación económica que arrastramos en el Ayuntamiento de Vila-real a consecuencia de la gestión urbanística y los empastres heredados del PP, por los que llevamos pagados ya más de 30 millones de euros, impidieron que pudiéramos suplementar con aportación municipal la cantidad necesaria para acometer la obra que el Albergue necesitaba”, señala el alcalde. “Esta situación”, agrega, “sumada a la irrupción de la pandemia, que nadie podía prever, nos llevaron a aparcar temporalmente el proyecto. Pero desde el primer momento dijimos que no renunciábamos ni a dotar a Vila-real del Albergue del siglo XXI que una ciudad como la nuestra merece ni a recibir la aportación íntegra de los Planes 135 que nos corresponde”.

En estos momentos, además, el Albergue del Termet está cedido temporalmente a la Conselleria de Agricultura para su uso como espacio seguro para temporeros agrícolas que pudieran verse afectados por la covid-19 durante la campaña. Vila-real fue, de hecho, la primera población de la Comunitat en ofrecer un espacio municipal para dar respuesta habitacional a los temporeros en la pandemia. “Estando cedido, acordamos con el presidente de la Diputación que no era necesario contar con toda la financiación al inicio y que se completaría la dotación hasta los 360.000 euros a lo largo del año. Así ha sido, por lo que quiero agradecer especialmente al presidente provincial el cumplimiento de su palabra y su compromiso con nuestra ciudad”, concluye.