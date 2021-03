Miku: lágrimas de emoción en el vestuario

En el resurgir del Deportivo hay varios protagonistas. Uno es claramente Miku. El venezonalo rompió en Barreiro su maleficio de cara a portería y lo hizo a lo grande. Logró tres goles y se llevó el balón firmado por todos sus compañeros a casa. Al llegar al interior del vestuario del campo del Celta B, el ariete rompió a llorar de emoción. Eran las lágrimas tras haberse sacado un peso de encima. Después de un año lleno de lesiones y problemas físicos, el futbolista ansiaba una mañana como la del domingo para volver a creer en sí mismo.

"Fue una liberación. Tengo la ilusión de un juvenil. Veo que Nino sigue jugando con 40 en Primera; Joaquín que fue compañero mío, Jorge Molina, Soldado... gente que tiene mi edad y digo: es que está en la mente" , reflexionó en la SER. Miku, en un partido, logró pasar de la nada al todo. De no haber marcado a ser el pichichi de un equipo que no tenía gol.

Bromas y el apoyo de su familia

Varios compañeros del vestuario cogieron el móvil de Miku al acabar el partido para mandarle mensajes a su mujer, muy futbolera y siempre defensora de su marido. En esos mensajes, varios jugadores del Deportivo le decían : "ahora no te quejas de que no le ponemos centros", desvelaba el propio Miku en El Larguero. "Ella les decía que me tenían que poner balones para meterlos", reconoce entre risas en la SER. Su familia, asegura el ariete, siempre le ha apoyado en algunos de los momentos duros que vivió.

Tres goles... dos años y medio después

Aunque a nivel individual, Miku nunca había logrado tres goles en un partido de liga en España, sí lo había conseguido hacer en desde su época en el Valencia de Emery durante la Europa League (27 de agosto de 2009, ante el Stabaek). el Deportivo no tenía a un jugador capaz de perforar en tres ocasiones la portería rival desde hace dos cursos y medio. Desde que Carlos Fernández protagonizara la goleada al Elche en octubre de 2018 en Segunda División con el vasco Natxo González en el banquillo, el Depor no vivía un hat trik. Por otro lado, el Depor no lograba tampoco una ventaja tan amplia en el marcador desde ese mismo curso, tras imponerse en noviembre 4-0 al Real Oviedo.

Por otro lado, el Depor vuelve a sumar dos triunfos seguidos. No lo hace desde que a finales del pasado curso en Segunda, lograse doblegar a Elche y Ponferradina de forma consecutiva.

Por último, el triunfo ante el Celta B también pulverizó otro registró. No había logrado ni en todo el curso pasado ni en lo que lleva transcurrido el actual, el Depor imponerse a ningún rival por más de un gol. El último triunfo con cierta holgura fue el 2-0 ante el Mallorca en el playoff de ascenso a Primera en 2019.