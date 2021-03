Bergantiños "Salvamos un momento crítico, ahora a ver a donde podemos llegar"

Habló el gran capitán del Deportivo. Álex Bergantiños compareció ante los medios después de mucho tiempo. El jugador coruñés reconoció que por fin se está construyendo un Depor prometedor y que la Liga se le hace corta al equipo. Habla de una evolución en el equipo basada tambien en el trabajo de Fernando Vázquez. "Queremos que haya los máximos partidos posibles. Ojalá fuese una liga de 38 jornadas", lamenta el capitán.

Destaca que independientemente de lo que se logre tras la última jornada de la primera fase, la batalla no acaba ahí. Por lo tanto, ante el Zamora es "importantisimo sumar". Sobre poder acabar entre los tres primeros, Bergantiños reconoce que "está dificil porque no depende de ti. Pero aquí somos especialistas en ver cosas raras. A ver si tenemos suerte. Confianza. Y sino sumar todos los puntos posibles para, como mínimo garantizar el tercer escalón del fútbol español".

Destacó el futbolista herculino que el Deportivo con estos dos últimos resultados logró evitar un desastre. "Un doble descenso prefiero ni pensarlo. Ha sido duro. Hemos salvado un momento muy crítico y ahora a ver hasta donde podemos llegar. Como minimo nueva segunda B", confiesa.

Estabilidad necesaria

Tras reconocer que la salida de Fernando Vázquez fue muy dificil para él y para muchos de sus compañeros, Álex pidió un clima de tranquilidad y de paciencia porque es "la manera de crecer y salir de esta situación... es fundamental dar un poco de estabilidad y que haya paciencia. A veces las cosas requieren tiempo. En base a esa estabilidad que ayuda al equipo a competir. Paciencia en determinados momentos. Dar tiempo a todo", reflexiona el capitán. "Venimos de demasiados años de muchas guerras. A veces tocando fondo puede ser la bofetada que nos haga ir de la mano"

Caso Fuenlabrada

Tras la investigación abierta a los policías que lo detuvieron, el capitán del Deportivo quiso pasar de puntillas por el asunto. "La noticia la he leído en algún medio. Yo ya dije que no tenia nada que esconder y que tengo la conciencia tranquila. Que investiguen", afirmó. Para él, además es buena noticia que Abanca y Couceiro quieran tender puentes con la Liga pero sin descuidar la defensa de sus derechos: "el Depor tiene que tener buenas relaciones. Debe ser una entidad ejemplar".

Nuevo estilo de juego

Coincidiendo con su entrada en el equipo, el Depor cambió su manera de jugar. Bergantiños juega de libre entre los centrales y permite al conjunto blanquiazul robar más balones y atacar mejor. "Es una posición en la que me siento cómodo y me da mucha versatilidad. Los centrales así se sienten más libres. Robamos más en campo contrario", asegura.

Por último, sobre su rol de "bombero" al rescate históricamente del equipo en momentos delicados, cree el capitán que "a veces pasa por mi cabeza pero le da más mérito y hace que me sienta más orgulloso de mi carrera. Dar lo máximo de mi. He ido mejorando y convenciendo a cada entrenador. Se pueden escribir varios libros de lo que he pasado en el club. Muy intenso y difícil de vivir desde dentro", finaliza.