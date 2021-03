Falece Xosé Ramón Barreiro, historiador e expresidente da Real Academia Galega

O historiador e académico Xosé Ramón Barreiro Fernández faleceu esta madrugada na Coruña. Así o trasladaron a Europa Press fontes próximas ao docente e expresidente da Real Academia Galega (RAG), cargo que ocupou entre 2001 e 2010.

Licenciado en Dereito Canónico na Universidade Gregoriana de Roma (1963) e en Filosofía e Letras pola Universidade de Santiago de Compostela, Barreiro estivo vinculado a esta institución como catedrático de Historia Contemporánea e vicerreitor no curso 1985-1986.

Así mesmo, foi director no Instituto de Estudos Xacobeos e secretario do Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento durante tres anos, e membro da primeira directiva do padroado da Fundación Rosalía de Castro, ademais do Consello da Cultura Galega desde o seu inicio.

Barreiro tamén foi membro correspondente da Real Academia da Historia, a Real Academia de Córdoba de Ciencias, de Belas Letras e Nobres Artes e pertence á RAG desde 1971, na que ingresou como membro numerario en 1991.

O historiador sucedeu a Francisco Fernández del Riego como presidente desta entidade entre 2001 e 2010, para despois pasar a testemuña a Xosé Luís Méndez Ferrín.

A súa carreira estivo vinculada á historia e en particular á historia política de Galicia, como conferenciante e relator en numerosos congresos sobre figuras como Rosalía de Castro e Otero Pedrayo, e exerceu unha importante traxectoria como divulgador de investigación con obras como 'A orixe litúrxica do Dereito Canónico' ou 'A estabilidade do beneficio'.

Entre os seus traballos destacan 'O carlismo galego' (1976) ou 'Historia Contemporánea de Galicia' (1981), ademais de 'A imprenta en Galicia' (1982) ou 'Historia da imprenta en Galicia' (1990).

Foi recoñecido co Premio da Crítica nos anos 1985 e 2000, o Premio Santiago da TVG en 1987 ou a Medalla Castelao en 1991, entre outros.