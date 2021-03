El Villarreal, a rematar la faena con la misma mentalidad de Kiev

El Villarreal CF afronta el partido de vuelta octavos de la Liga Europa, ante el Dínamo de Kiev, con la intención de seguir en la línea de recuperación iniciada en el partido de ida en Ucrania y con la que los castellonenses superaron el momento más complicado y de crisis de esta temporada.



El equipo castellonense venía de ocho partidos seguidos de liga sin ganar, por lo que la victoria ante el Dinamo por 0-2 y el triunfo liguero en Eibar suponen que el Villarreal haya frenado esa situación de crisis de estos dos meses.



Por ello, el equipo quiere seguir en esta línea positiva y cerrar la clasificación en esta ronda y seguir con las victorias en Liga.



Además, el equipo ha recuperado a algunos de sus jugadores tras un tiempo con muchas bajas, destacando el más que posible regreso de Mario Gaspar al equipo titular y el del lateral Rubén Peña a la lista de convocados.



Aunque fuera del equipo seguirán los lesionados Alberto Moreno, Vicente Iborra y Francis Coquelin, a los que se le suma la ausencia para este partido de Pau Torres y del guardameta Gero Rulli. El primero sigue fuera por una lesión muscular, el Segundo no se ha recuperado del fuerte golpe que recibió en la cara en el partido de ida.



Respecto al posible once del equipo castellonense, parece que el técnico seguirá apostando por su equipo habitual y más repetido y en el que Sergio Asenjo estará en la portería sustituyendo al habitual Gero Rulli, que siempre jugaba estos partidos europeos.



En defensa podría estar Mario como lateral derecho, Raúl Albiol y Funes Mori como centrales, y con Pedraza de lateral izquierdo, un centro del campo con Étienne Capoue, Manu Trigueros y Dani Parejo y acompañados en ataque por Gerard Moreno, Paco Alcácer y Moi Gómez.



Su rival, el Dinamo Kiev, viaja a Castellón consciente de que sólo un milagro le clasificará para los cuartos de final de la Liga Europa después de caer en casa (0-2) en la ida.



La falta de experiencia castigó en la ida al líder de la liga ucraniana, pero su técnico, Mircea Lucescu, no pierde la esperanza de que sus noveles den golpe sobre la mesa en Vila-real.



Los ucranianos demostraron el fin de semana ante el Zorya, tercer clasificado en la liga, que no se han venido abajo después de caer ante los españoles.



Derrotaron a su rival (0-2) con dos goles en la segunda parte de Vesedin y Sydorchuk, que a buen seguro serán titulares el jueves en la Cerámica.



El Dinamo, que mantiene así cuatro puntos de ventaja sobre el segundo, el Shakhtar, repitió el mismo once que en el partido de ida, con la excepción de que el luxemburgués Gerson Rodrigues salió desde el banquillo.



Tsigankov, que volvió ante el Villarreal y demostró que es un jugador clave en el fútbol ofensivo de su equipo, tras varias semanas en dique seco, parece totalmente recuperado.



Otra buena noticia para el Dinamo es que marcó su delantero centro, Vesedin, y también dispuso de minutos su reemplazo natural, Supriaha.



Se espera que en el partido del jueves vuelva a la titularidad Rodrigues en vez del uruguayo De Pena.



- Alineaciones probables:



Villarreal CF: Asenjo; Mario, Albiol, Funes Mori, Pedraza; Capoue, Parejo, Trigueros; Gerard Moreno, Moi Gómez, Paco Alcácer.



Dinamo Kiev: Buschan; Kedziora, Syrota, Zabarnyi, Mykolenko; Sydorchuk, Shaparenko; Rodrigues o De Pena, Buyaloskyi, Tsigankov; y Vesedin.



Árbitro: Andreas Ekberg (Suecia)



Estadio: de la Cerámica



Hora: 21:00.