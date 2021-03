Los hosteleros de A Coruña tienen "miedo" de que se produzca "una segunda Navidad"

La principal novedad en las restricciones sanitarias vinculadas a la pandemia que entran en vigor este viernes es que a partir de mañana la hostelería abre hasta las nueve de la noche, eso si con los aforos restringidos. Una medida que supone cierto alivio para los bares pero que no mejora la situación en los restaurantes, que siguen sin poder servir cenas. No obstante, la Plataforma Shostelería hace un llamamiento a la población a ser cautos. Temen que tras estas aperturas se produzca una cuarta ola, que ya predicen los expertos si esto se nos va de las manos. No quieren una "segunda Navidad".

Y es que las medidas decretadas por la Xunta para este viernes festivo y el inicio de la Semana Santa permiten que los amigos se reunan en el bar, pero no en casa. Están prohibidas las reuniones de no convivientes dentro de los domicilios, pero fuera de estos podrán hacerse de hasta seis no convivientes en espacios públicos abiertos y cuatro en espacios públicos cerrados.

En el área metropolitana habrá desde esta medianoche tres niveles de restricciones con un denominador común: la ampliación de horario de la hostelería hasta las nueve de la noche. La mayoría de concellos estarán en nivel bajo, la hostelería abrirá al 75% en terrazas y 50% en interior. A Coruña, Culleredo y Bergondo se sitúan en nivel medio, la hostelería podrá abrir con un 30% de aforo dentro y un 50% en terrazas, al igual que ahora. En Arteixo, en nivel alto de restricciones, sólo podrán abrir servir en terrazas.

Estas restricciones, que todavía limitan la actividad de muchos locales, no compensará la apertura para muchos hosteleros. De nuevo Pedro Villarino.

Galicia queda cerrada de forma perimetral. Se permite la movilidad dentro de la comunidad entre municipios del mismo nivel. El toque de queda se mantiene entre las diez de la noche y las seis de la madrugada. Habrá revisión de las medidas de restricción el lunes o el martes de la semana santa.