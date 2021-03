La vejez, nuestros mayores, han vuelto a ser protagonistas de la actualidad y de qué manera desde el comienzo de la pandemia del coronavirus. Durante la primera ola las cifras de fallecidos en residencias llegaron a poner el sistema actual de cuidados en tela de juicio; más tarde, el calendario de vacunación les dio merecida prioridad y demostraron la valentía de quienes tienen ya una vida a sus espaldas. Además, su capacidad de entereza ante la soledad durante el confinamiento nos dio otra lección más. Porque una de las aportaciones más valiosas que las personas de avanzada edad pueden hacer a nuestra sociedad es su experiencia. Por ella han sido respetados desde tiempos ancestrales y quizás ese respeto haya vuelto para quedarse. Por desgracia ha tenido que ser una pandemia mundial la que nos abra los ojos.

Una mirada a la vejez desde el teatro

Las internas de la residencia de ancianos que protagonizan 'As virxes salvaxes' permanecen siempre atentas a lo que pasa a su alrededor, todavía tienen fuerza como para mostrarse críticas con lo que allí sucede y su día a día está lleno de locuras que hacen reflexionar al espectador, a la par que lo enternecen.

Otra pieza teatral que nos habla de este estadío vital es 'SOS', de Malasombra Producciones. Marcelino y Rodrigo son dos octogenarios que por determinadas circunstancias tienen que empezar a convivir, con sus manías, su manera de afrontar la cercanía de la muerte y muchas diferencias de carácter, pero con algo en común: la necesidad de compañía.

Con estas dos tragicomedias como telón de fondo, hemos tratado la vejez en el A Vivir las Rías.

El ocaso de la vida, el pensamiento y la cultura popular

La profesora de filosofía del Urbano Lugris de A Coruña, África López Souto, advierte que no es un tema recurrente para las grandes figuras del pensamiento. Sí destaca el tratamiento que de él hace Simone de Beauvoir en "La vejez" (1970).

Para el antropólogo y arqueólogo del A Vivir Las Rías, Tito Concheiro, a la figura del mayor de la casa tradicionalmente se le otorgaba todo el peso familiar. Era una figura venerada y respetada por su sabiduría y pese a que sus aptitudes para las labores de labranza en el caso de los hombres, o la costura y tejido en las mujeres, decrecían, no se retiraban si no que asesoraban a los más jóvenes o se dedicaban a otro tipo de tareas: hacer la comida, calentar la casa, el pequeño huerto, etc...

La senectud en el cine

Clint Eastwood sería un buen ejemplo de alguien a quien hemos visto envejecer en la gran pantalla y así nos lo recuerda Paula Alonso, que se acerca cada semana al A Vivir las Rías para recomendarnos literatura, podcast, series, o, en este caso, cine.

Y es que según Alonso, el séptimo arte nos muestra las diferentes caras de las personas en el final de su paso por la vida, hay quien lo afronta metiéndose en líos, 'La Mula', quien se sigue abriendo al mundo y a otra gente 'Descubriendo a Forrester'; también hay quien no lleva bien haber dejado atrás su juventud 'El cuento de las comadrejas', quien opta por avivar sus recuerdos 'El diario de Noa', que en otros casos, se desvanecen, 'Nebraska', 'Arrugas'.

Estos son algunos de los títulos a recordar para disfrutar en el cine esta etapa tan entrañable. O no, 'Gran Torino'.

Mayores y tecnología

Nuestro experto en tecnología, creador de Códigocero, Marcus Fernández, alaba la parte de la tecnología que se dedica a ponernos la vida más fácil a todos, pero en especial a los mayores: altavoces inteligentes, móviles con dictado o incluso domótica en algunos casos, son ejemplos de ello.