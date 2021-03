Gerard Moreno, con un gol y una asistencia, encauzó el triunfo del Villarreal ante el Cádiz en un partido de dominio local en el que el conjunto gaditano solo apretó tras haber acortado distancias en el marcador mediado el segundo tiempo.



El Villarreal volvió a ganar en casa tras no hacerlo desde el 2 de enero y vio como Gerard Moreno acabó el encuentro lesionado, lo que puede dificultar su incorporación este lunes a la selección española.



El partido dio comienzo con una mano de Jonsson en el área que, con los actuales criterios al respecto, fue revisada a instancias del VAR y el árbitro señaló penalti. Gerard Moreno abrió el marcador. La siguiente jugada notable del encuentro también tuvo a Jonsson como protagonista, ya que le fue anulado un buen gol tras un claro fuera de juego de Sobrino.



Tras el gol, fue el Villarreal el que controló el juego, con una presencia constante en las inmediaciones del área del Cádiz y buenas penetraciones por ambas bandas, que no fueron acompañadas de claras oportunidades de gol.



Enfrente, el equipo de Álvaro Cervera trató de explotar las llegadas al contragolpe, pero éstas fueron escasas y poco peligrosas, ya que los defensores del Villarreal se anticipan en casi todas las ocasiones a los pocos atacantes del equipo gaditano que se aproximaban a la meta de Sergio Asenjo.



El Villarreal dominaba el encuentro, suyo era el balón en el centro del campo, y además penetraba en acciones individuales por ambas bandas gracias a Estupiñán por la izquierda y. sobre todo, a Chukwueze por la derecha.



Tan solo un remate de Bacca poco antes del descanso puede considerarse una opción de gol en la primera mitad de un choque que llegó al descanso con un Villarreal centrado en controlar el juego y en no precipitarse ante un Cádiz ordenado, que impedía el juego del conjunto de Unai Emery, pero que apenas llegaba en ataque.



La segunda parte dio comienzo con un gol anulada a Bacca por un fuera de juego ajustado y con la misma dinámica de juego, ya que el Villarreal amasaba el balón en la medular sin tratar de mostrarse ofensivo a base de circulaciones largas, pero el Cádiz, aunque no se descomponía, no apretaba lo suficiente como para ser protagonista.



Ledesma y el poste, tras un cabezazo de Bacca (m.53) impidieron el segundo tanto local en una acción aislada, pero reflejaba la situación de un encuentro en el que sin brillar, el Villarreal se mostraba superior sin necesitar poner una marcha más al juego para estar cada vez más cerca de la meta del Cádiz en una fase del juego en la que este equipo no inquietaba a Sergio Asenjo.



El 2-0 se veía venir y llegó en el minuto 67 tras un pase de Foyth a Gerard Moreno, que cedió a Carlos Bacca a puerta vacía., aunque solo dos minutos después, tras un buen disparo de Fali, Álex Fernández aprovechó el rechace del portero para poner el 2-1 en el marcador, lo que metió al Cádiz en un partido del que parecía haber salido dos minutos antes.



El gol hizo que el Cádiz del 2-1 mostrara una imagen diferente al del 1-0, sobre todo tras la entrada en el campo de Perea, y obligó al Villarreal a adoptar precauciones ante un rival que creyó en sus posibilidades de una forma muy diferente a la mostrada hasta entonces, pero no pudo igualar el encuentro.